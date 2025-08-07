Луксозна кола отива в историята

Най-луксозният SUV на Volkswagen Touareg, според информациите е към своя край.

Позовавайки се на вътрешни източници, скорошно съобщение на Autocar предполага, че производството на Touareg ще бъде прекратено през 2026 година, без да се планира наследник. Въпреки че Volkswagen не е коментирал официално въпроса, това решение би било в съответствие със стратегическата ориентация на компанията към модели с голям обем и по-висока рентабилност.

Touareg има богата история, като е бил проект, в който бившият председател на VW Фердинанд Пиех е вложил цялата си страст. Пуснат на пазара през 2002 гофина заедно с модела Porsche Cayenne, този автомобил беше смела стъпка за издигане на марката Volkswagen в премиум сегмента, стратегия, която беше преследвана и с луксозния седан Phaeton, който вече не се произвежда. Развитието на Touareg не само разшири гамата на VW, но и помогна за разпределяне на разходите за Cayenne, който се превърна в огромен успех за Porsche.

Съобщението за преустановяване на производството на Touareg сигнализира за ясна промяна в йерархията на марката. В по-опростено портфолио, луксозните модели ще бъдат произвеждани от сродни марки като Audi и Porsche, които вече продават модели на същата платформа MLB Evo. Междувременно Volkswagen ще се фокусира върху укрепването на позициите си в основните сегменти с популярни модели като Tiguan, глобалния бестселър на марката. За купувачите, които търсят по-голям SUV на VW, се очаква модели като Tayron да заемат по-важна роля в гамата.

