Ключова прогноза за цените на горивата

Няма предпоставки за шоково поскъпване на горивата у нас. Трендът от лятото е към понижение на цената. Това каза за Радио Варна проф. Михал Стоянов от Икономическия университет в морската столица във връзка с наложените американски санкции срещу руски петролни компании, в това число и "Лукойл".

По думите му в момента наблюдаваме паника, която създава притеснения у всички пазарни участници, но реакцията ще е кратковременна.

Той е на мнение, че спекулативно покачване на цените е възможно да бъде очаквано само в отделни случаи, например при евентуален смут и повишено търсене в по-малки населени места, от което могат да се възползват някои търговци.

Общата тенденция на пазара обаче е към понижение след летния сезон, така че няма основание да очакваме значителни промени в цените, смята той.

Санкционният пакет не е наложен от Европейския съюз, а от финансовия министър на САЩ. Най-съществените последици засягат банковите и платежните операции на компанията и нейните дъщерни дружества, обясни Стоянов.

Според него евентуални проблеми могат да възникнат при плащания с карти, но при плащане в брой няма риск от прекъсване на продажбите на бензиностанциите.

Той посочи, че рафинерията в Бургас е най-голямата на Балканския полуостров, която има голям резерв, алтернатива могат да станат и по-малките рафинерии в страната.

Относно възможността рафинерията в Бургас да спре работа, Стоянов бе категоричен, че това е малко вероятно.

Нито технологично, нито икономически е оправдано едно такова спиране. Компанията разполага с големи складови бази - над 1,3 милиарда литра горива, което позволява 100% покритие на 60-дневното вътрешно потребление и дори 90-дневен резерв, уточни икономистът.

В случай на нужда, страната има и възможности за внос на готови горива - през пристанищата във Варна и Бургас, както и от съседни държави като Гърция и Румъния чрез жп и автомобилен транспорт.

Според Стоянов, евентуалната продажба на българските активи на "Лукойл" може да отвори възможности за по-прозрачен и конкурентен пазар, но няма да промени рязко структурата на сектора.

