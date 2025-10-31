Хиляди хора се срещнаха с експертите от КЗП на разяснителните срещи в страната по повод въвеждането на еврото

168 общински центрове и селища бяха домакини на срещите, организирани от Комисията за защита на потребителите по повод въвеждането на еврото у нас, които се проведоха в рамките на месец и половина. Събитията, преминали при голям интерес, бяха част от информационната кампания на Министерство на финансите и БНБ, като в тях взеха активно участие представители на НАП, национално представените потребителски асоциации, синдикатите. Ръководството на КЗП - и.д. председателя Александър Колячев и Цветислава Лакова – член на КЗП също се включи в разговорите на живо по места. По време на срещите потребителите и търговците бяха запознати с основните права и задължения, които са регламентирани в Закона за въвеждане на еврото в Република България и имаха възможност да зададат всички лични въпроси, които съпровождат процеса към преминаването към единната европейска валута. Екипите на КЗП раздадоха множество информационни брошури като бяха изработени и такива за незрящите хора. Отново бяха разяснени правилата за двойното обозначаване на цените, а именно, че до 8 август 2026 г. цените на всички стоки и услуги трябва да бъдат обозначени в лева и в евро като изискването е цените да са изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят.

Връщането на рестото, което през януари ще бъде в евро, а ако няма наличност в касата на търговеца, може и в левове, но не се допуска едновременно връщане на ресто в двете валути. Акцент на срещите бе и начините за подаване на сигнали и жалби при установени нарушения. Това става чрез онлайн форма в сайта на КЗП, през мобилното приложение на Комисията , на горещия телефон – 0700 11 122 и на място в регионалните офиси на КЗП. Важни елементи от приложението на КЗП са „евро калкулатор“, където можете да преобразувате веднага от лев в евро и обратно по официалния курс и „проверка на етикет“, където чрез камерата на телофона си да сканирате етикета, за да се уверите, че превалутирането е правилно.

Комисията за защита на потребителите благодари на всички свои партньори и продължава активната си работа в името на това потребителите да бъдат спокойни и защитени в преходния процес и след това, а търговците да изпълняват стриктно всички задължения, вменени им по Закона за въвеждането на еврото в Република България.

