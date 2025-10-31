Голяма китайска компания откри нов завод в Пловдив

Голяма китайска компания откри завод в Пловдив.

„Зиес Юръп“ - дъщерно дружество на китайската компания Shanghai Unison Aluminium Products Co. - официално стартира дейност в Тракия икономическа зона (ТИЗ), близо до Пловдив. Предприятието, специализирано в производството на високотехнологични алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия, бе открито с церемония, на която присъства вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев.

Инвестицията, която е сертифицирана като „клас А“ по Закона за насърчаване на инвестициите, е в размер на близо 19 млн. лв. (18.7 млн. лв. за първия етап) и се очаква да открие над 100 нови работни места.

Това е първата успешна китайска индустриална инвестиция в България и цели да снабдява големи автомобилни производители като Tesla, Volvo и Fiat с компоненти за каросерии, фокусирани най-вече върху електрически превозни средства.

Новият завод на „Зиес Юръп“ (ZS Europe) е изграден върху имот от 35 000 кв. м. и покрива застроена площ от 12 000 кв. м. за първия етап. Вторият етап, който вече е в процес на изграждане, предвижда разширяване с още 10 000 кв. м. производствена площ. Очакванията са общата инвестиция в ТИЗ да достигне 35 млн. евро, а броят на персонала да нарасне до 200 души.

В своята реч вицепремиерът Томислав Дончев подчерта ключовата роля на индустрията за икономическия просперитет на страната, като отправи силен апел за развитие на производствения сектор.

Твърдо вярвам, че фундаментът за успешното икономическо развитие е индустрията. Тя е тази основа, която може да гради всичко останало – и услуги с висока добавена стойност, и свързани с нея производства,“ заяви Дончев.

По думите му в България трябва да се стремим към производство на цял краен продукт – автомобил, камион, самолет.

Натрупахме опит с производството на компоненти. Редно е да претендираме за цяло изделие. Постигнали сме това технологично ниво, конкурирайки се с другите на световните пазари.“

На церемонията присъстваха още генералният мениджър на Shanghai Unison Aluminum Products Co. Луо Шибинг, създателят и изпълнителен директор на ТИЗ инж. Пламен Панчев, както и представители на местната власт на Пловдив и Община Марица.

