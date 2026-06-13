Голяма китайска компания откри нов завод в Пловдив
Това е първата успешна китайска индустриална инвестиция в България
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Това е първата успешна китайска индустриална инвестиция в България
Майксофот и Мета са най-потърпевши
Китай сложи край на продължаващата десетилетия политика, която разрешаваше на семействата да имат само по едно дете, съобщи Ройтерс. Вчера Комунистиче...
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с г-н Ю Шъчун, изпълнителен директор на най-голямата частна китайска компания „Пасифик кънстракшън корп...
Китайската технологична компания „Хeнгтонг Оптик Илектрик" проявява интерес за инвестиции в България като част от стратегията си за експанзия на външн...