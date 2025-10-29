Голям проблем на Нова година. Заведения затварят

От полунощ на 1 януари 2026 г. България влиза в новата ера на плащанията – с евро. Но точно в първите часове на промяната някои ресторанти и заведения ще останат затворени.

Причината не е празнична умора, а опасения за хаос с връщането на рестото в евро. Според новите правила от 1 януари българите ще могат да плащат и в левове, и в евро, но търговците ще са длъжни да връщат рестото само в евро, освен ако не разполагат с достатъчно наличност от новата валута, пише агенция БЛИЦ.

Това изискване, което влиза в сила точно в полунощ, поставя редица собственици на заведения в затруднение, тъй като промяната съвпада с една от най-натоварените нощи в годината – новогодишната.

„Точно ще си дадем време за адаптация. Защото не мисля, че е добре вариантът веднага след 00:00 часа да влиза тази промяна. Това е новогодишна вечер и мисля, че ще доведе до голямо объркване и много дискомфорт,“ коментира Юлиана Голчева, собственичка на популярно заведение в Сандански. Тя е решила да не работи в нощта на 31 декември срещу 1 януари.

„Да избегнем хаоса с картите“

Заведенията, които все пак ще отворят, залагат на безкасовите плащания. Те се надяват клиентите да изберат картите си пред банкнотите и монетите, за да се избегне объркването с рестото в евро.

„Мисля, че ще е най-удобно за всички, ако използваме повече картите, за да се избегне неудобството на касиерите,“ казва Ванеса, клиентка на заведение.

„При положение, че вече всичко се плаща с карта, няма да е кой знае какво,“ допълва Юлия Попова, собственик на механа в Банско.

Възможни технически проблеми

Освен напрежението с новите пари, се очакват и временни затруднения с банкомати и ПОС терминали в първите часове на 2026 г., заради актуализацията на системите към еврото. Затова експерти съветват клиентите да имат под ръка и малко пари в брой – било в евро, било в левове.

Бизнесът – в подготовка

Банките вече започнаха да раздават новите евробанкноти и монети на търговците. Заведенията и магазините могат да заявят необходимите количества предварително, за да посрещнат прехода без стрес.

По изключение, ако даден търговец няма наличност в евро, ще може да върне рестото изцяло в левове – макар това да не се препоръчва, тъй като може да създаде объркване у клиентите.

А как ще платят хората в първите минути на новата година?

„Ще консумираме и ще платим в евро най-вероятно,“ казва един от гражданите.

„Аз си мисля, че ще е в лева, поне за 1 януари,“ добавя друг.

„Ще се запасим предварително и готово. Това не се говори от вчера,“ обобщава трети.

