Без такси за внасяне на левове за физически лица в ОББ до края на годината

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, ще продължи да приема без такса левове по личните сметки на физически лица до края на 2025 г. Банката удължава кампанията, с която подпомагат гражданите да обменят по-лесно и без да чакат последния срок своите налични левови банкноти в евро. На първи януари 2026 г. депозираните средства по разплащателните им сметки ще се превалутират автоматично, без такса и по фиксирания курс на еврото.

Внасянето може да се извърши на каса в клон на ОББ – без ограничение на сумата, както и на банкомат с депозитна функция – съгласно дневните лимити. Кампанията важи само за вноски, извършени от титуляра по собствените му сметки и не се прилагат за вноски от трети лица. Не се включва внасяне на монети.

В периода клиентите ще могат без такса да продължат да внасят банкноти в лева по всички лични сметки и депозити на физически лица, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Това е второто поредно удължаване на срока на кампанията, като данните на банката показват сериозен интерес от страна на физическите лица към предоставената им възможност. Отчетен е ръст от около 30% в сравнение с периода преди кампанията, както и около 70% увеличение на средните обеми на вноски спрямо предходния период.

Данните на БНБ към края на месец септември също показват, че българите откликват на информационните кампании от страна на търговските банки и възможността за внасяне на левове без такса, като броят на левовете в обръщение е намалял с 10% или с около 3 млрд.

Инициатива на ОББ е част от последователната политика на най-голямата банка по активи в страната за подобряване на условията на обслужване на нейните клиенти и в подкрепа на подготовката на България за плавно и успешно присъединяване към еврозоната.

