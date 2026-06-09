Български инженери поемат сложен ремонт на 66-годишна ВЕЦ в Гърция

Български инженери ще ремонтират и модернизират 66-годишната ВЕЦ „Пластира“ в гръцката област Тесалия. Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) спечели търг на гръцката енергийна корпорация PPC - еквивалента на НЕК - в конкуренция с една от големите италиански компании в сектора. Проектът включва ремонт на три генератора по 47 мегавата и повишаване на мощността им с до 10 процента. Същинските дейности започват през септември и ще се извършват поетапно до 2027 година.

Ремонтът ще се изпълнява само в периодите извън поливния сезон, защото водата от язовира е жизненоважна за напояването на Тесалийската равнина. Това прави графика силно зависим от нуждите на земеделието в района и превръща проекта в сериозно инженерно и организационно предизвикателство.

Трите хидрогенератора във ВЕЦ „Пластира“ са от рядко срещан хоризонтален тип, с две турбинни колела - по едно от всяка страна на вала. За разлика от масовата практика, при която персоналът на централата извършва предварителния демонтаж, този път българските специалисти ще поемат и пълния демонтаж, и изваждането на роторите.

На място в Гърция ще работи основният екип на ЦЕРБ ВЕМ, а главният инженер ще остане там за три месеца. В състава влизат специалисти по ремонт на хидрогенератори с дълъг стаж в предприятието, включително четирима от Узбекистан и двама глухонеми работници.

„Гърция последователно прилага политика на превантивна поддръжка и планови ремонти в хидроенергетиката. Разбира се, както във всяка енергийна система, аварии не могат да бъдат изключени напълно. След направена оценка на състоянието на мощностите, всяка година в програмите за обновяване се включват между два и четири генератора“, коментира инж. Красимир Колев, управител на ЦЕРБ ВЕМ.

По думите му през последните две-три години и НЕК все по-активно развива подобен подход, като наред с реакцията при възникнали проблеми поставя акцент и върху планираната профилактика и модернизация на съоръженията.

Колев посочва и важна разлика между двете страни при промяната на цените на материалите. В Гърция индексацията е заложена в тръжните договори, докато в България тя съществува само в закона. „У нас от спечелването на един търг до реалния старт на проекта минават 10-12 месеца. Само за последната година цената на медта, един от основните елементи в ремонтите, нарасна с над 50 процента“, допълва той.

ВЕЦ „Пластира“ произвежда между 220 и 300 гигаватчаса електроенергия годишно. Едноименното изкуствено езеро се намира в зона „Натура 2000“ и е популярна туристическа дестинация. Идеята за язовира се ражда през 20-те години на миналия век след опустошително наводнение, а проектът е реализиран 40 години по-късно от тогавашния премиер, генерал Николаос Пластирас.

Директор на ВЕЦ „Пластира“ е Амалия Стафила - единствената жена на такъв пост в Гърция. Тя управлява обекта отдавна и благодарение на нея в централата е запазена цялата техническа документация, което е рядкост при подобни търгове и ще помогне при подготовката и изпълнението на ремонта.

ЦЕРБ е най-старото предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на големи електрически машини и съоръжения у нас и единственото от този тип на Балканския полуостров. Компанията е създадена преди 77 години. От 2008 година досега е ремонтирала и модернизирала над 10 хидроцентрали на гръцката PPC, а новият проект във ВЕЦ „Пластира“ затвърждава присъствието на българските инженери в гръцката хидроенергетика.

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