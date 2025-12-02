БАБХ: Над 206 тона пратки не са допуснати в страната

БАБХ: Над 206 тона несъответстващи стоки не са допуснати на граничните контролни пунктове в страната през ноември

За периода от 03 ноември до 30 ноември 2025 г. на одобрените гранични контролни пунктове (ГКП) на територията на Република България, които са част от дирекция „Граничен контрол“ при Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), са отхвърлени общо 29 пратки с произход от трети държави.

В резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол, включително при временно засилен официален контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз, не са допуснати за въвеждане в страната над 206 тона стоки.

Отхвърлените пратки по категории включват продукти от неживотински произход, сред които пипер и лимон – поради установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди; сушени смокини – поради замърсяване с микотоксини и охратоксин А; лешници – поради замърсяване с микотоксини. В категорията растения, растителни продукти и други обекти е отхвърлен дървен опаковъчен материал – поради незадоволителна документална проверка. В групата продукти от животински произход са отхвърлени пратки с яйца, млечни продукти, пчелен мед и животинска мазнина – поради незадоволителна документална проверка при извършения официален контрол на ГКП.

За отхвърлените пратки са създадени общо 21 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF). Системата е създадена от Европейската комисия (ЕК) и свързва специално определени звена за контакт в държавите членки на Европейския съюз (ЕС), Европейския орган по безопасност на храните и трети държави.

Контролът на БАБХ на граничните пунктове е постоянен и цели недопускане на несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, както и гарантиране на безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com