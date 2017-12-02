Winbet и стремежът им да превземат пазара в България

Когато дадена компания се появи на сцената на който и да е бизнес, тя има основно две възможности - да предложи нещо иновативно или нещо по-добро от това, което предлагат конкурентите. Със сигурност има много примери за различни компании и опита им да пробият в различни индустрии. Тези две неща определено са трудни за постигане едновременно от повечето новосъздадени фирми. Когато обаче тяхната съвкупност е налице, това означава привличане на сериозно внимание и навлизане в конкретната индустрия през парадния вход. Точно така се случи с българската компания за онлайн залози и игри Winbet. Брандът се качи на сцената на хазартната индустрия в страната и бързо започна да налага своите идеи и подобрения на досегашните услуги. Стремежът им занапред е свързан с още по-големи мащаби и тотално господство за тях в родния хазартен бизнес. Дали обаче това е възможно и докъде е стигнала с развитието си компанията, ще анализираме в следващите редове.

Как Winbet демонстрира амбициите си?

Компанията е сравнително нова в българския хазартен бизнес и е една от последните, които са получили лиценз за развиване на подобна дейност у нас. Уинбет със сигурност е непознат на мнозина привърженици на онлайн залаганията и прогнозите в страната, но начините, с които се популяризира, обещават скоро това да се промени. Още при самото си създаване брандът положи стабилни основи, като предложи разнообразни игри и опции за спорт и казино. Това са и двете главни ниши в този бранш. В последствие предложенията започнаха да се увеличават, като бяха разработени различни промоционални оферти за потребителите, увеличиха се спортните и казино предложения, а бяха добавени и виртуални спортове. Последните са доста интересни за мнозина залагащи в Интернет, понеже им предлагат малко по-различен поглед върху играта, отколкото при реалните събития. Чрез подобни предложения Winbet вече изпревари доста сериозни конкуренти, сред които доказан букмейкър, какъвто е Bet365. Последният сякаш бие Уинбет единствено с популярност, но откъм предложения за потребителите нещата стоят по друг начин.

Самото разрастване на онлайн нишата в Winbet не е единствената причина за големия растеж на компанията. Тя разполага и с наземни обекти, които представляват казина и спортни барове. От вторите все още няма да срещнете много, но и там нещата се развиват в положителен план за бранда. С локалните си обекти компанията има едно допълнително оръжие за популяризиране. В това отношение може да се намери само един конкурент в лицето на Efbet, който обаче е доста по-доказана марка и в момента е водеща за България. Все пак нещата за Уинбет вървят доста добре и брандът ясно показва, че няма да се примири с по-задни места, а желае да бъде топ избор за потребителите.

Какво копира и какво ново въведе компанията?

В бизнес като хазартния няма как абсолютно всички предложения, които отправяш на клиентите си, да бъдат напълно различни от конкурентните. Затова думата "копира" е силно казана, но може да се използва за действията на Winbet. Можем да анализираме нейните характеристики така - компанията разучи добре предложенията на конкурентите и ги подобри. Уинбет не си измисли различни раздели или бонус оферти, като създаде подобни на останалите компании, но по-добри като цяло. Сравненията на различните предложения вече са направени, като в мрежата има достатъчно сайтове, за да ги видите. В едно от първите ревюта за Winbet от Nostrabet.com, се засегнаха всички плюсове и минуси на спортните залози и казиното на бранда. Подобни оценки и мнения са полезни за мнозина в избора им на лицензиран букмейкър.

Вече споменахме за основните предложения, които Winbet предоставя на своите потребители. Видяхме и кои са някои от следващите добавки към цялостния арсенал. Компанията обаче се различава и с доста интересни опции, които няма да намерите по другите сайтове. Една от иновациите, които Уинбет въведоха в сайта си, са т.нар. "Нокаут залози". Те предоставят на всички потребители на бранда ежедневни опции за поставяне на залог, които идват при тях със завишени коефициенти. Те определено нямат аналог, така че предложението си струва вниманието. Другите иновации на бранда са насочени към казино феновете, за които има разнообразни турнири, предоставящи доста сериозни бонуси и награди за победителите. Всеки един потребител на сайта разполага и с достъп до специална платформа за виртуални залози, която включва по-различни спортове, като стрелба с лък, състезания с коли или тенис на маса. Всичко това прави Winbet по-различен от останалите, а изброихме само част от отличаващите качества на бранда.

Защо Winbet все още не е номер 1?

Ако компанията беше доказан лидер в сферата, анализите щяха да са насочени в друга посока, но тя все още не може да бъде наречена топ избор на българския залагащ. До голяма степен това е така, защото все още има неща, които Winbet не предлага на своите играчи. Пример за това е покер платформа за всички фенове на стратегическата игра. Друг пример може да бъде спортна борса за залози, каквато у нас има единствено Betfair, където се търгува с коефициенти. Двата примера показват сериозни липси, но те не са толкова видни, колкото липсата на мобилна апликация за спортните и казино предложения. Именно това е най-големият минус на компанията, който тя трябва да промени в най-скоро време. С развитието на мобилните технологии и широкото им използване не е обяснимо защо брандът все още не е разработил приложение за мобилни устройства. Едва ли обаче Winbet ще остане без подобна услуга, като очакваме тя да бъде разработена и внедрена в най-скоро време.

Winbet е млада компания в хазартния сектор на България, която се стреми да вземе най-голям дял от пазара. Сцената за изява не е много голяма с оглед на съществуващата конкуренция, но Winbet показва, че има желанието да се изгради като по-различен бранд от останалите. Досега компанията постигна много, но има и доста липсващи черти в нейното портфолио. Winbet подобри предложенията на останалите и разви свои собствени, което е показателно за работата, която се върши там. Подобни действия ще донесат още позитиви за бранда и несъмнено ще го доближат в стремежа му да се позиционира като топ избор в родния бизнес.

