Собственици на земя търсят купувачи за близо 900 хил. дка

Над 870 хил. дка земеделска земя са обявени за продажба в страната. Това стана ясно от обобщени данни на брокерите на недвижими имоти. Броят на собствениците, които искат да сключат сделка за притежаваната от тях земя, надхвърля 58 хил. души. Традиционно сделките с поземлени имоти се увеличават есента след прибирането на реколтата и на пазара излизат много нови земеделски земи, твърдят експертите в бранша.

Най-честата причина продажба на земеделски имоти продължава да е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания, свързани със здравето на собствениците. Това става ясно от последното проучване на компанията за управление на поземлени активи „Агрион". Съществен е и делът на притежателите, които са решили да продават, тъй като не обработват парцелите си. По-голямата част от тях нямат възможност самостоятелно да се грижат за земите си или не се интересуват от земеделие и за това оставят нивите си да пустеят.

Според официалните данни на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), през 2018 г. се е увеличил размера на изоставените трайни насаждания и на масивите от земи, които не са обработвани повече от пет години. Необработваните площи са достигнали 1.94 млн. декара. За сравнение преди година изоставените парцели са били с над 16 хил. декара по-малко. Най-висок е процентът на необработваемите земи в Плевенско, Врачанско, Благоевградско и област Пловдив.

В по-голямата си част пустеещите земи са собственост на хора, които са в чужбина или живеят в София или другите големи градове и поземлените им активи са на над 100 км. разстояние от дома им. Голямата част от притежателите нямат физическа и финансова възможност да обработват парцелите или не се занимават със земеделие, тъй като имат други професии.

Според проучването на „Агрион" собственици на земеделски земи са предимно хора над 55 г., като размера на притежаваната от тях земя е средно около 20 дка, които обаче са разхвърлени в различни землища. В повечето случаи парцелите са раздробени на малки части от наследници и за тях често се водят съдебни спорове.

Анализът на „Агрион" показва, че най-важните фактори избора на купувач са сигурността на сделката и бързото й реализиране. Повечето собственици на земя предпочитат потенциалният купувач да е българска компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор и се грижи за земите, които управлява. Над 75% от продавачите посочват именно „Агрион" като предпочитан партньор при сделка. Компанията държи водеща позиция сред фирмите, чиито услуги собствениците на земя и продаващите биха ползвали. Тя е най-разпознаваемият бранд в земеделския бранш.

Стойността на поземления имот се влияе най-вече от местоположението, землището, транспортната достъпност, наличието на комуникации, формата, размерите и категорията на земята. Качеството на почвата също влияе на цената на поземлените активи, информират експертите в бранша.

Проучването показва още, че над 53% от притежателите на земя разпознават името „Агрион" и все повече хора са посетили някой от регионалните офиси на компанията в опит да сключат сделка. Според доклада, сериозно предимство на компанията е, че предлага безплатна оценка на имота. Желаещите да продадат земята си могат да го направят в някой от 20 офиса „Агрион". На разположение е и онлайн заявка за безплатна оценка или продажба на адрес http://agrion.bg/bg/request/sell/.

„С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си", казаха от ръководството на „Агрион". Това спестява време и разходи на притежателите и ще им помогне да вземат информирано решение.

Стойността на земеделската земя зависи от няколко основни фактора, сред които са местоположение, наклон на терена, транспортната достъпност, категория, размери на парцела, достъпност до напояване и др. Комасираните земи държат доста по-висока цена, в сравнение със средните цени за даден регион, дори ако се сравняват парцели от едно и също землище, категорични са експертите в бранша. Земеделските земи в България се разделят на 10 категории според продуктивните възможности на почвите, климатичните условия и качествата на земята.

