Започна изборният ден. България гласува за нов президент

България избира нов президент и вицепрезидент. Изборният ден започна точно в 7 часа тази сутрин, а над 11 600 машини са осигурени за гласуването в страната. Близо 6,6 милиона български граждани имат право да участват във вота, като за 46 хиляди от тях това ще бъдат първите избори в живота им, съобщиха от Централната избирателна комисия.

Над 12 000 секции отвориха врати

Общо 12 070 избирателни секции са организирани в България, а още 613 са разкрити зад граница. Машинно гласуване в страната е предвидено в 9373 секции, като в 2249 от тях са поставени по две устройства. Общият брой на машините е 11 622, показват официалните данни на ЦИК.

В секциите с поне 300 избиратели по правило се осигурява машинно гласуване, с предвидените в Изборния кодекс изключения. По две устройства са предоставени в най-натоварените секции с над 780 избиратели, за да се избегнат дългите опашки и да се ускори гласуването.

За българите зад граница са разкрити секции в 60 държави. В 242 от тях е предвидено машинно гласуване, като там са изпратени допълнителни устройства.

До колко часа можем да гласуваме

Изборният ден трябва да приключи в 20 часа. Ако обаче пред някоя секция все още има избиратели, които чакат да упражнят правото си на глас, работата й може да бъде удължена, но не по-късно от 21 часа.

В страната гласуването се извършва по постоянен адрес, записан в личната карта. За гласуване по настоящ адрес е било необходимо предварително заявление, като срокът за подаването му изтече на 10 октомври.

Право на глас имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. За удостоверяване на самоличността в секциите в страната е необходима лична карта. Международен паспорт или шофьорска книжка не могат да я заместят.

Специални правила за студентите

Студентите и докторантите в редовна форма на обучение могат да гласуват в населеното място, където учат, дори постоянният им адрес да е другаде. За целта трябва да представят документ за самоличност и заверена студентска книжка или съответното уверение от учебното заведение.

Те попълват и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Формулярът се предоставя от секционната избирателна комисия.

Избирателите, които не знаят адреса на своята секция, могат да направят справка чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) или на безплатния телефон 0800 1 4726.

Кога ще стане ясно кой печели

ЦИК трябва да обяви резултатите от президентските избори до 48 часа след приключването на изборния ден. Ако никоя кандидатска двойка не получи необходимото мнозинство, ще има балотаж между първите две двойки.

Евентуалният втори тур е насрочен за следващата неделя, 1 ноември. Тогава българите ще трябва окончателно да определят кой ще застане начело на държавата през следващите пет години.