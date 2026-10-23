Йотова и Вълчев остават начело. Важни числа три дни преди вота

Илияна Йотова и Кирил Вълчев запазват убедителното си лидерство в президентската надпревара само три дни преди изборите. Последното социологическо проучване на „Алфа Рисърч“ отчита 41,1% подкрепа за тях срещу 28,3% за основните им конкуренти Андрей Гюров и Георги Кандев.

Разликата е 12,8 процентни пункта, а подкрепата за водещата двойка е близо един път и половина по-голяма от тази за втората. Данните бяха представени от социолога Геновева Петрова в предаването „Тази сутрин“ по Би Ти Ви, като изследването показва и повишаване на интереса към президентските избори.

Йотова и Вълчев запазват първото място

Според последните данни кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев продължава да получава най-голяма подкрепа сред решилите да гласуват в неделя.

За тях заявяват намерение да дадат гласа си 41,1% от анкетираните избиратели с определен избор. Андрей Гюров и Георги Кандев остават на втората позиция с 28,3%, като дистанцията между двете двойки възлиза на близо 13 пункта.

В началото на кампанията подкрепата за Йотова и Вълчев беше 44,5%, което означава понижение с 3,4 процентни пункта. Тогава Гюров и Кандев получаваха 26,1%, докато сега увеличават резултата си с 2,2 пункта.

Така преднината на първата двойка се свива от 18,4 на 12,8 процентни пункта, но подредбата на водещите кандидати остава непроменена.

Мобилизация при Гюров и Костадинов

Геновева Петрова обясни, че в заключителния етап на кампанията се наблюдава активизиране на избиратели, които доскоро са се колебаели кого да подкрепят.

Според нея Андрей Гюров успява да привлече част от тези граждани, което се отразява на повишаването на неговия резултат. В същото време по-сериозна мобилизация се отчита и при кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов-Петър Волгин, издигната от „Възраждане“.

Петрова посочи, че при Костадинов се забелязва завръщане на част от избирателите, които на парламентарните избори през април са подкрепили „Прогресивна България“. Според анализа й тази промяна е сред факторите за намаляването на подкрепата за Йотова.

На значителна дистанция от водещите кандидати остават Радостин Василев, Иван Христанов и Ивелин Михайлов. Социологическите данни показват, че и при тях има известно привличане на допълнителни гласове, без това да променя позициите на първите две двойки.

40% заявяват готовност да гласуват

Новото изследване отчита и повишаване на интереса към президентските избори в сравнение с началото на предизборната кампания.

Тогава около 37% от избирателите заявяваха намерение да участват във вота, докато сега делът им достига приблизително 40%. По изчисленията на „Алфа Рисърч“ това съответства на около 2,6-2,7 милиона души.

Увеличението е с три процентни пункта, но очакваното участие продължава да бъде под прага от 50%, необходим за избиране на президент още на първия тур.

„Това потвърждава и регистрираното в началото на кампанията очакване, че избирателната активност няма да достигне необходимите 50 на сто, за да можем да изберем президент“, обясни Геновева Петрова.

По закон изборът на президент на първи тур изисква кандидатската двойка да получи повече от половината действителни гласове при участие на повече от половината избиратели. Ако тези условия не бъдат изпълнени, се провежда балотаж между първите две двойки.

17% още не са взели решение

Въпреки че до президентските избори остават броени дни, значителна част от гражданите продължават да се колебаят дали и как да участват във вота.

Според „Алфа Рисърч“ 17% от избирателите все още не са взели окончателно решение. Те заявяват, че ще определят поведението си в оставащото време до неделя.

Изследването показва още, че приблизително 21% от избирателите са взели решение в хода на предизборната кампания.

Геновева Петрова отбеляза, че нарастването на интереса не се дължи само на активността на кандидатите. Значение имат и събитията от последните седмици, които са привлекли вниманието към президентските правомощия и въпросите на националната сигурност.