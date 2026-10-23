Последно проучване преди вота. Йотова и Вълчев с огромна преднина

Илияна Йотова и Кирил Вълчев запазват убедителната си преднина в президентската надпревара само три дни преди изборите. Новото национално проучване на социологическата агенция „Тренд“ отчита 45,9% подкрепа за тях срещу 27,8% за основните им конкуренти Андрей Гюров и Георги Кандев. Разликата е 18,1 процентни пункта, а подкрепата за първата двойка е около 1,7 пъти по-голяма от тази за втората.

Йотова и Вълчев запазват внушителната дистанция

Последното изследване на „Тренд“ показва, че заключителният етап на предизборната кампания не е довел до разместване на първите две позиции. Йотова и Вълчев остават начело, като подкрепата за тях се приближава до половината от заявилите намерение да участват във вота.

Андрей Гюров и Георги Кандев заемат второто място с 27,8%. Разликата от над 18 пункта е значителна, въпреки че се е свила в сравнение с началото на октомври.

При предишното изследване на „Тренд“, проведено между 26 септември и 2 октомври, Йотова и Вълчев имаха 47,8%, а Гюров и Кандев - 24,6%. Тогава дистанцията беше 23,2 процентни пункта.

Сега подкрепата за водещата двойка е намаляла с 1,9 пункта, докато тази за основните й конкуренти се е увеличила с 3,2 пункта. Въпреки промяната Йотова и Вълчев продължават да имат значителна преднина.

Костадинов и Волгин остават трети

Според последното проучване на „Тренд“ третата позиция е за кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин. Те получават подкрепата на 10,9% от заявилите намерение да гласуват.

На четвърто място са Радостин Василев и Красимир Манов с 3,2%. Следват Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,4%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават 2,2%.

Дистанцията между второто и третото място също остава значителна. Гюров и Кандев имат 16,9 пункта повече от Костадинов и Волгин според измерените нагласи.

Балотажът остава основният сценарий

Въпреки голямата преднина на Йотова и Вълчев, „Тренд“ прогнозира, че президентските избори няма да приключат още на първия тур.

Причината е очакваната избирателна активност. За да бъде избран президент от първия път, кандидатът трябва да получи повече от половината действителни гласове при участие на повече от половината избиратели.

Според новото проучване 47% от пълнолетните български граждани, живеещи в страната, декларират намерение да гласуват. Това се равнява на малко под 2,5 милиона души.

Социолозите уточняват, че реалната активност традиционно може да бъде по-ниска от декларираната. В сравнение с предишното изследване не се наблюдава повишаване на мотивацията за участие.

При тези нагласи „Тренд“ очаква втори тур между Йотова и Гюров. Първият тур е насрочен за неделя, а евентуалният балотаж трябва да се проведе на 1 ноември.