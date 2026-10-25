Социолози: Две причини обърнаха първия тур на изборите

Ниската избирателна активност и недостатъчно развитите структури на „Прогресивна България“ са основните причини за резултатите от първия тур на президентските избори, коментираха социолозите Евелина Славкова („Тренд“) и Първан Симеонов („Мяра“) в ефира на NOVA.

Първан Симеонов подчерта, че окончателните изводи трябва да изчакат паралелното преброяване, тъй като при нисък вот е възможно разместване в челото. Според него слабият интерес се дължи на нагласата да се гласува едва на балотажа, неукрепналите партийни структури и пасивната роля на Илияна Йотова, която заложи на позицията си на държавен глава.

Евелина Славкова отбеляза, че липсата на собствени кандидати от ГЕРБ и ДПС също е понижила активността, но очаква по-висока участие на втория тур. Тя окачестви ниската активност като историческа и изтъкна, че същинският дебат предстои в седмицата между двата тура.

По отношение на пренасочването на гласове Симеонов допусна, че на първия тур симпатизанти на ГЕРБ са подкрепили Андрей Гюров, а част от вота на ДПС е отишъл за Илияна Йотова. Славкова допълни, че с оглед на позицията на Бойко Борисов за „непоискана подкрепа“, се очаква Андрей Гюров официално да потърси рамо от ГЕРБ за балотажа.