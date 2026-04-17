Румен Радев учреди Прогресивна България

Политическа партия "Прогресивна България" бе учредена във Велико Търново. Учредяването е в отговор на огромните очаквания на обществото, каза Румен Радев, който единодушно бе избран за председател на партията.

Той подчерта, че това е гаранция, че всичко, което е предложено в програмата на формацията, ще се претвори в политика с дългосрочен хоризонт.

Ние сме екип от съмишленици, ще работим оперативно, защото оттук нататък ни очаква много работа, каза президентът (2017-2026).

Радев посочи, че очаква резултатите на извънредния вот в неделя, които ще покажат аритметиката в новия парламент и подчерта, че целта е България да има редовно, устойчиво и ефективно правителство.

"В тези кризи, в които се намираме в момента не трябва да има нови избори, защото това не е решение", посочи той.

Румен Радев даде заявка, че "Прогресивна България" ще бъде демократична партия с ясно установени уставни механизми.

В учредителното събрание участваха 620 делегати, приет бе Изпълнителен съвет от 15 души, както и Контролен съвет.

