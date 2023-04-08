Пълният списък на новите депутати. Две дати кога отиват на работа

Ето ги новите 240 депутати след като тези, които бяха избрани от два многомандатни избирателни района обявиха откъде искат да влязат в парламента.

Общо 21 бяха тези депутати.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов избра Пловдив, лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ избра Шумен, председателят на БСП Корнелия Нинова избра София. Слави Трифонов се отказа да е депутат.

Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС традиционно избра Шумен, Кристиан Вигенин от БСП – Ямбол, Атанас Зафиров от БСП– Враца, Катя Панева от ПП-ДБ си остана в Хасково.

Пълният списък ЦИК вече обяви.

Кандидатите имат броени часове да премислят искат ли да са депутати и да се откажат. След това се чака публикацията в Държавен вестник и решението на президента кога ще е старта на парламента. Два са вариантите за това – 12 или 19 април.

Благоевград

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Богдан Емилов Боцев

ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков

Стефан Апостолов Апостолов

Костадин Томов Стойков

Георги Иванов Георгиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Цвета Валентинова Рангелова

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Станислав Иванов Богдански

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Андрей Атанасов Гюров

Георги Йорданов Ганев

ДПС

Делян Славчев Пеевски

Елхан Мехмедов Кълков

Бургас

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Петър Георгиев Кънев

ГЕРБ-СДС

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Желязкова

Андрей Стоянов Рунчев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Цончо Томов Ганев

Борис Димитров Аладжов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Ивайло Ванев Вълчев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Константин Живков Бачийски

Димитър Георгиев Найденов

Даниела Стоянова Божинова

ДПС

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

Фатме Хасан Рамадан

Варна

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Борислав Гуцанов Гуцанов

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

Славена Димитрова Точева

Красен Кирилов Кралев

Павел Алексеев Христов

Бранимир Николаев Балачев

Медиха Енвер Мехмед-Хамза

ВЪЗРАЖДАНЕ

Костадин Тодоров Костадинов

Коста Георгиев Стоянов

Светослав Тодоров Тодоров

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Драгомир Стефанов Петров

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Даниел Максим Лорер

Стела Димитрова Николова

Ивайло Христов Митковски

Калоян Тонев Икономов

ДПС

Филиз Хакъева Хюсменова

Велико Търново

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Валентина Иванова Димова

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Димитър Стойков Николов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Станислав Добринов Стоянов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Андрей Иванов Чорбанов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Людмила Николаева Илиева

Йордан Ивов Терзийски

ДПС

Йордан Кирилов Цонев

Видин

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Валери Иванов Сираков

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Любен Иванов Иванов

ДПС

Станислав Димитров Анастасов

Враца

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Атанас Зафиров Зафиров

ГЕРБ-СДС

Красен Георгиев Кръстев

Мартин Николаев Харизанов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ивайло Василев Папов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Деница Димитрова Симеонова

ДПС

Цветан Иванов Енчев

Габрово

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Валери Христофоров Митов

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Даниел Петров Петров

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Явор Руменов Божанков

Добрич

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Мая Йорданова Димитроваю

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Константина Венциславова Петрова

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Ивайло Николаев Мирчев

ДПС

Ертен Белгинова Анисова

Кърджали

ДПС

Елван Бехчет Гюркаш

Байрам Юзкан Байрам

Адлен Шукри Шевкед

Павлин Павлов Кръстев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Цветан Иванов Предов

Кюстендил

ГЕРБ-СДС

Христо Богомилов Терзийски

Радослава Пламен Чеканска

ВЪЗРАЖДАНЕ

Димчо Димитров Димчев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Георги Николаев Стамов

Ловеч

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Ирена Тодорова Анастасова

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

ВЪЗРАЖДАНЕ

Николай Георгиев Дренчев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Искрен Цветославов Арабаджиев

Монтана

ГЕРБ-СДС

Ирена Методиева Димова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Петър Николаев Петров

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Ванина Димитрова Вецина

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

Пазарджик

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Драгомир Велков Стойнев

ГЕРБ-СДС

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Стефан Неделчев Мирев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Стоян Николов Таслаков

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Ивайло Валентинов Шотев

Петър Николаев Куленски

ДПС

Небие Исмет Кабак

Осман Акчай Мурадов

Перник

ГЕРБ-СДС

Георг Даниелов Георгиев

Христина Иванова Георгиева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Димо Георгиев Дренчев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Бойко Илиев Рашков

Плевен

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Румен Василев Гечев

ГЕРБ-СДС

Пламен Тачев Петров

Валери Пламенов Лачовски

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ивелин Първанов Първанов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Тошко Йорданов Хаджитодоров

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Радостин Петев Василев

Свилен Петров Трифонов

ДПС

Марио Киров Рангелов

Пловдив

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Иван Богомилов Петков

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Радомир Петров Чолаков

Десислава Цветанчова Трифонова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ангел Жеков Георгиев

Емил Янков Янков

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Гроздан Спасов Караджов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Никола Георгиев Минчев

Манол Костадинов Пейков

Йордан Яворов Иванов

Христо Йорданов Даскалов

ДПС

Танер Мехмед Али

Пловдивска област

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Манол Трифонов Генов

Калин Танев Калапанков

ГЕРБ-СДС

Вежди Летиф Рашидов

Младен Николов Шишков

Иван Йовков Червенков

ВЪЗРАЖДАНЕ

Кръстьо Стоянов Врачев

Димитър Валентинов Гюрев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Станислав Светозаров Балабанов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Росен Добрев Костурков

Стою Теодоров Стоев

ДПС

Рамадан Байрам Аталай

Разград

ДПС

Ахмед Реджебов Ахмедов

Ихсан Халил Хаккъ

ГЕРБ-СДС

Гюнай Хюсмен Хюсмен

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Антоанета Димитрова Цонева

Русе

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Иван Валентинов Иванов

ГЕРБ-СДС

Десислава Вълчева Атанасова

Георги Николаев Кръстев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Златан Стоянов Златанов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Мартин Димитров Димитров

Иван Белчев Белчев

ДПС

Ализан Нихат Яхова

Силистра

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Гюнер Нихат Ахмед

ГЕРБ-СДС

Ивелин Статев Иванов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Стоян Иванов Георгиев

Сливен

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Деян Цанков Дечев

ГЕРБ-СДС

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Климент Пламенов Шопов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Татяна Славова Султанова-Сивева

ДПС

Хатидже Мехмедова Георгиева

Смолян

ДПС

Хайри Реджебов Садъков

Анджей Веселинов Джандев

ГЕРБ-СДС

Красимир Митков Събев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Михал Григоров Камбарев

23-ти изборен район - София

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Христо Танчев Проданов

ГЕРБ-СДС

Румен Димитров Христов

Александър Руменов Ненков

Николай Нидал Алгафари

Александър Койчев Иванов

Асен Георгиев Балтов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Иво Георгиев Русчев

Маргарита Атанасова Генчева

Ивайло Георгиев Чорбов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Павела Василева Митова

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Кирил Петков Петков

Божидар Пламенов Божанов

Атанас Петров Атанасов

Настимир Ананиев Ананиев

Васил Христов Пандов

Надежда Георгиева Йорданова

Венко Николов Сабрутев

Васил Стефанов Стефанов

Кристина Николаева Петкова

24-ти изборен район - София

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Георги Страхилов Свиленски

ГЕРБ-СДС

Тома Любомиров Биков

Рая Назар Назарян

Евгения Бисерова Алексиева

Деница Пламенова Николова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Йордан Христов Тодоров

Виолета Радева Кърпачева

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Христо Любомиров Иванов

Лена Здравкова Бориславова

Андрей Иванов Цеков

Петър Василев Кьосев

Стоян Александров Михалев

Нели Стойчева Димитрова

25-ти изборен район - София

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Корнелия Петрова Нинова

ГЕРБ-СДС

Христо Георгиев Гаджев

Анна Василева Александрова

Лъчезар Богомилов Иванов

Петър Николаев Николов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Деян Николаев Николов

Маргарита Иванова Махаева

Славчо Ангелов Крумов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Филип Маринов Станев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Христо Христов Петров

Владислав Панчев Панев

Калина Бориславова Константинова

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Елисавета Димитрова Белобрадова

София област

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Иван Ивайлов Ченчев

ГЕРБ-СДС

Младен Найденов Маринов

Валентин Мирчов Милушев

Марин Василев Маринов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Александър Димитров Арангелов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Александър Димитров Симидчиев

Искрен Николаев Митев

ДПС

Петър Пандушев Чобанов

Стара Загора

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Георги Янчев Гьоков

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

Маноил Минчев Манев

Илиана Петкова Жекова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Искра Михайлова Михайлова

Даниел Станиславов Проданов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Александър Николов Вълчев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Радослав Стефанов Рибарски

Атанас Владиславов Славов

ДПС

Халил Реджепов Летифов

Дженал Ниази Топалова-Яшар

Търговище

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Йорданка Стефанова Георгиева

ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Илина Симеонова Мутафчиева

ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

Хасково

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

ВЪЗРАЖДАНЕ

Георги Николаев Георгиев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Асен Васков Василев

Катя Максимова Панева

ДПС

Сезгин Юсеин Мехмед

Мюмюн Сали Мюмюн

Шумен

ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Хамид Бари Хамид

ГЕРБ-СДС

Илтер Бейзатов Садъков

Ралица Тодорова Ангелова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Веселин Миленов Вешев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Николай Денков Денков

Ямбол

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кристиан Иванов Вигенин

ГЕРБ-СДС

Димитър Ангелов Иванов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Никола Ангелов Димитров

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Мирослав Николаев Иванов