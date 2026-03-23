Пеевски : Този кабинет е срам за България!

Решението на служебното правителството, подчинено на Сорос, за отказа да изпълни решение на Народното събрание, относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир, на президента на САЩ Доналд Тръмп, с жалба до КС е срамно, каза Делян Пеевски.

"Саботирането на изпълнението на стратегически решения, които са изцяло подчинени на гарантирането на националната сигурност на страната чрез дела в КС показва ясно зависимостите и обвързаностите на служебния кабинет с олигарси и задкулисие." Това заяви лидерът на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски.



Този служебен кабинет е срам за България!



Той пренебрегва изцяло главната си отговорност - да работи, гарантирайки честни избори и да се погрижи за хората при галопиращи цени на горива и електроенергия, храни, стоки и услуги!



Вместо това марионетният служебен кабинет е реваншистки, газещ закон и ред, в името на това да осигури служебна победа на две коалиции!



Но, каквото и да се опитат да направят, единствените, които владеят силата с вота си са хората! И те знаят кому трябва да дадат своето доверие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com