Остро предупреждение към Терзиев. Задава се нова криза в София!

След кризата с боклука в София се задава нова заплаха – снежната. Столицата е на прага на тежка зима с минимален брой снегорини и изтичащи договори за чистота в няколко ключови района. Това предупреди общинският съветник Борис Бонев от „Спаси София“ в интервю за БНТ, като заяви, че ситуацията може да доведе до пълен транспортен и обществен хаос още при първия сериозен снеговалеж.

Изтичащи договори и половин милион застрашени софиянци

От 1 декември приключват удължените договори за сметопочистване в зона 3 на София, която обхваща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“. Това засяга близо 200 хиляди души, а заедно с „Люлин“ и „Красно село“ – около половин милион жители на столицата. „В момента почистването в „Люлин“ и „Красно село“ се крепи само благодарение на общинските дружества „София екострой“ и завода за отпадъци, но те вече работят на пределния си капацитет“, обясни Бонев.

По думите му, ако не се избере нов изпълнител, следващият месец столицата може да остане с неприбран боклук в три огромни района. „Кризата ще стане остра и изключително проблемна“, предупреди той.

Снегорини на ръба и предупреждение за хаос

Докато проблемът с отпадъците остава нерешен, още по-тревожна е ситуацията с зимната готовност. „София в момента има четири снегорина. Четири! В нормални условия градът разполага със 130 до 160 машини при всеки снеговалеж“, подчерта Бонев.

Той прогнозира, че при първия по-сериозен сняг столицата ще изпадне в пълен транспортен блокаж. „Една сутрин ще се събудим, ще има 20–30 сантиметра сняг, а улиците и тротоарите ще бъдат непочистени. Градският транспорт ще спре, колите ще затънат, а след няколко часа всичко ще се превърне в лед. Хората ще падат, ще се контузват, и дори линейките няма да могат да стигнат до „Пирогов“, заяви той.

Призив за спешни действия

Бонев настоя Столична община да вземе незабавни мерки, за да предотврати повторението на хаоса от предишните зими. „Не може град с милиони жители да разчита на четири снегорина и временни решения за боклука. София заслужава управление, което да предвижда кризи, а не да ги оправя постфактум“, каза общинският съветник.

Според него, ако общината не реагира навреме, столицата е изправена пред „зима на безпорядъка“ – с непочистени улици, блокиран транспорт и гневни граждани, останали между боклука и снега.

