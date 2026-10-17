Николай Младенов в битката за шеф на ООН?

Българин начело на Организацията на обединените нации? Името на Николай Младенов се появи сред възможните нови претенденти за един от най-влиятелните дипломатически постове в света, след като седемте кандидати за генерален секретар на ООН не успяха да преодолеят съпротивата на великите сили.

За тази възможност съобщава Франс прес след шестото неофициално гласуване в Съвета за сигурност на ООН, проведено на 16 октомври.

Резултатът от тайния вот постави надпреварата в задънена улица. Всеки от седемте кандидати получи поне един отрицателен глас от постоянен член на Съвета за сигурност – САЩ, Русия, Китай, Франция или Великобритания. Именно тези пет държави притежават право на вето при окончателния избор, съобщава БТА.

Така се отваря възможност за появата на нови претенденти за поста, който на 31 декември ще бъде освободен от 77-годишния португалец Антонио Гутериш. Тогава изтича вторият му петгодишен мандат начело на световната организация.

Българинът сред обсъжданите имена

Сред дипломатите вече се споменават две нови кандидатури, съобщава Франс прес.

Едната е на Николай Младенов, който в момента е върховен представител за ивицата Газа в Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

Младенов има дългогодишен опит в международната дипломация. Той е бивш министър на външните работи и министър на отбраната на България, работил е като специален представител на ООН за Ирак и като специален координатор на организацията за близкоизточния мирен процес.

Другото обсъждано име е Лана Нусейбе – бивш постоянен представител на Обединените арабски емирства в ООН, която сега е държавен министър във външното министерство на страната си.

Според Франс прес сред възможните нови претенденти се споменава и турският дипломат Феридун Хади Синирлиоглу, генерален секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Засега обаче става дума за неофициално обсъждани имена, а не за внесени кандидатури.

Вашингтон иска ново лице и драстични реформи

Преди гласуването постоянният представител на САЩ при ООН Майк Уолц даде ясно да се разбере, че Вашингтон не изключва появата на нови претенденти.

„Ако държавите желаят да издигнат повече кандидати, това е изцяло в рамките на тяхното суверенно право“, заяви той, цитиран от Франс прес.

Американският дипломат очерта и приоритетите, които според Вашингтон трябва да следва бъдещият ръководител на световната организация.

„Нуждаем се от реформа на мироопазващите операции, бюджетна реформа и по-големи мерки за строги икономии... Нека намалим бюрокрацията. Нека намалим режийните разходи“, подчерта Уолц.

Изявлението идва в момент, когато ООН е изправена пред сериозни финансови и политически предизвикателства, а различията между постоянните членове на Съвета за сигурност затрудняват избора на нов генерален секретар.

Седем кандидати, но нито един без съпротива

Въпреки блокажа бившият вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан остава начело на неофициалната надпревара.

В шестия кръг тя получи девет гласа в подкрепа, пет отрицателни и един неутрален. Два от отрицателните гласа обаче дойдоха от държави с право на вето.

Това означава, че дори водещият кандидат засега не разполага с необходимата подкрепа.

За да бъде предложен за генерален секретар, претендентът трябва да получи поне девет гласа в 15-членния Съвет за сигурност и да не срещне вето от нито един постоянен член. След това кандидатурата се внася за утвърждаване в Общото събрание на ООН.

Времето за постигане на съгласие намалява, а дипломатическият застой увеличава интереса към нови имена.

Дали сред тях официално ще се появи и Николай Младенов, предстои да стане ясно.

Засега българинът е част от дипломатическите разговори за възможен изход от блокажа, но не и от официалния списък с кандидати.