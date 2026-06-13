Ключов човек на Тръмп подаде оставка
Двама горят заради скандалните чатове
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Двама горят заради скандалните чатове
"Допуснахме грешка. Продължаваме нататък", каза Майк Уолц
В момента се водят разговори с украинската страна за „мястото, датата и преговорния екип“ за нова среща
Украйна е готова да подпише със САЩ споразумение за украинските минерали
Ако Зеленски не се съобрази с исканията на САЩ, тогава може да се наложи американското правителство да се обърне към друг украински лидер
По време на интервюто той заяви че съществуващите различия във възгледите на двете страни