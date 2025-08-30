Наглост! Радев скочи на журналисти, забърка скандал с ДАНС

Нова наглост от президента Румен Румен. Вместо да отговаря на въпросите, защо се движи с кортежа ала Путин и кой плаща за такава охрана, Радев скочи на журналисти в Шумен, че не му задават правилните въпроси.

Той се появи по-рано днес като участва в откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика, а след края на церемонията в зала "Арена Шумен" бе причакан от местните репортери и кореспондентите на столичните медии.



Техният интерес към персоната на Радев се изчерпа с четири въпроса - първият бе свързан с олимпиадата, втория - какво очаква от новия политически сезон, третия - планираната за утре визитата на Урсула фон дер Лайен в България и за финал - посланическите назначения.

Радев обаче очакваше други въпроси и видимо подразнен критикува представителите на медиите, че не ги е получил. След като те му благодариха и аха брифингът да приключи, президентът си изпроси още минута внимание: "Нещо важно очаквах да ме питате - за МВР, за ДАНС... Хе-хе... В ДАНС в момент се извършва брутална чистка и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. И нека ме чуят ясно - няма да стане", изсъска Радев и обърна гръб на журналистите.



В момента изпълняващ функциите председател на Държавната агенция "Национална сигурност" е Деньо Денев. Той пое поста от Пламен Тончев, който пожела да поеме Комисията по досиетата.

По време на изказването си, между редовете, Радев си направи и автореклама на политическия си проект, с който Копринките в президентството продължават да го "помпат", че ще постигне невиждани успехи.

Запитан какви са очакванията му за новия политически сезон, държавният глава отвърна: "Ще има високо напрежение.... Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com