Майките на бунт, министрите в капан. Хиляди семейства гневни

Властта се срещна с гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“, която организира днес протести в редица градове. В Министерството на финансите се проведе ключов разговор при закрити врати. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, заедно с министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, се изправиха лице в лице с представители на протестиращите, за да обсъдят радикални промени в държавната подкрепа за отглеждане на деца. Докато стотици майки по площадите в София, Сливен, Русе, Добрич, Ямбол, Плевен и Пазарджик настояваха за край на „милостинята“, в залите на ведомството се чертаеха новите финансови граници на държавния бюджет.

Ултиматумът на площадите срещу сложните сметки на властта

Протестиращите родители излязоха с дълъг списък от искания, които застрашават финансовото статукво. Основният удар е насочен срещу размера на обезщетението през втората година от майчинството, което според майките е напълно изядено от инфлацията и нарасналите разходи за живот. Гражданската инициатива настоява за обвързване на парите за втората година с размера на сумите от първата година или директно с минималната работна заплата, както и за ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки. На масата бяха поставени и искания за по-високи компенсации за хилядите семейства, чиито деца остават извън държавните ясли и градини. В отговор министрите признаха, че системата има нужда от прецизиране, но напомниха, че парите идват от различни пера – част от плащанията се финансират чрез осигурителната система, а други чрез социалното подпомагане, което прави незабавната реформа изключително сложна задача.

Пари или дългосрочна стратегия: Големият разкол в демографската политика

Въпреки натиска, вицепремиерът Гълъб Донев охлади надеждите за бързи милиони към семействата с едно изказване. Той цитира проучвания, според които чистите финансови стимули не са водещият фактор за преодоляване на демографската криза и раждаемостта в страната. Според финансовия министър фокусът трябва да падне върху устойчивата среда и дългосрочните условия за отглеждане на деца, а не върху моментни плащания. Като алтернатива на директните помощи, социалният министър Наталия Ефремова лансира европейската програма „Родители в заетост“, която предлага държавна подкрепа за наемане на детегледачка с цел по-бързо връщане на майките на пазара на труда. На този етап проектобюджетът предвижда единствено запазване на досегашните данъчни облекчения за деца и леко вдигане на доходния критерий за месечните помощи, което едва ли ще успокои духа на протеста. Организаторите са категорични, че движението няма политически амбиции, но няма и да спре, докато държавата не спре да затваря очите си за реалните проблеми на младите български семейства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com