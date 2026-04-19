Крум Зарков поздрави Радев. Ще правят ли коалиция? (Обновена)

"Поздравявам партията на Румен Радев за постигнатия успех". Това заяви на брифинг на левицата председателят на БСП Крум Зарков. На журналистически въпрос ще има ли коалиция между двете формации, той каза, че е още рано за каквито и да било предположения, но социалистическата партия ще работи и занапред с неправителствени организации, синдикати и близки по своите убеждения политически сили. Но при прозрачност, взаимно уважение и равнопоставеност".

"Каквото и да се случи, и да влезем в парламента, но и ако сме извън него, поемам цялата отговорност пред Изпълнителното бюро и Националния съвет, които ще свикаме скоро. БСП трябва да се върне по върховете на българската политика. България заслужава да има устойчиво, компетентно и почтено правителство", каза още Зарков.

Той благодари на избирателите на левицата за даденото доверие.

По-късно пред БНТ Зарков каза, че нямат нарушени лични отношения с Румен Радев и че двете формации представляват определена част от българските граждани. На въпрос на водещия Бойко Василев усетили ли са социалистите приятелски огън по време на кампанията, соцлидерът заяви, че БСП е допуснала грешки, за които плаща политическа цена.

Почти всички социолози прогнозират, че левицата ще вземе 4 процента и ще влезе в парламента.

