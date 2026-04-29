Краят дойде! ПП-ДБ се разделят

ПП и ДБ стават две парламентарни групи в новия парламент. Това съобщи лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след заседанието на коалицията.

„Очевидно ще се регистрират две парламентарни групи. Това, което ние предложихме на колегите и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие“, заяви Василев.

„Другото, което препотвърдихме, е, че се явяваме заедно на президентските избори. Също така на идващите частични местни избори в район „Средец“ ще се явим заедно и ще подкрепим кандидата – предполагам, че ще бъде г-н Трайков“, каза Василев.

Той уточни, че съвместната работа ще продължи навсякъде, където тя съществува.

„Така че продължаваме абсолютно заедно напред с парламентарен съюз. Единствената разлика е, че на таблото ще светят две отделни групи“, посочи Асен Василев.

На въпрос кое тогава е наложило разделянето на коалицията на две парламентарни групи той обясни, че в момента има хора, които стоят по-вдясно и не гласуват за общата формация, защото смятат, че политиките, които ПП предлага, са прекалено леви.

„Ние смятаме, че са центристки, но някои хора са недоволни и видях, че се появиха, макар и малки, партии в десния спектър. По същия начин имаше хора, които подкрепяха ПП, които обаче смятат, че част от политиките, които колегите от „ Д емократична Българи я “ предлагат, са прекалено десни“, обясни лидерът на ПП.

Той очаква ПП и ДБ да имат много ясни обединени политики по ключовите въпроси – ВСС, съдебна реформа и бюджет.

