Краят дойде! ПП-ДБ се разделят

ПП и ДБ стават две парламентарни групи в новия парламент. Това съобщи лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след заседанието на коалицията.
„Очевидно ще се регистрират две парламентарни групи. Това, което ние предложихме на колегите и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие“, заяви Василев.
„Другото, което препотвърдихме, е, че се явяваме заедно на президентските избори. Също така на идващите частични местни избори в район „Средец“ ще се явим заедно и ще подкрепим кандидата – предполагам, че ще бъде г-н Трайков“, каза Василев.
Той уточни, че съвместната работа ще продължи навсякъде, където тя съществува.
„Така че продължаваме абсолютно заедно напред с парламентарен съюз. Единствената разлика е, че на таблото ще светят две отделни групи“, посочи Асен Василев.
На въпрос кое тогава е наложило разделянето на коалицията на две парламентарни групи той обясни, че в момента има хора, които стоят по-вдясно и не гласуват за общата формация, защото смятат, че политиките, които ПП предлага, са прекалено леви.
„Ние смятаме, че са центристки, но някои хора са недоволни и видях, че се появиха, макар и малки, партии в десния спектър. По същия начин имаше хора, които подкрепяха ПП, които обаче смятат, че част от политиките, които колегите от „Демократична България“ предлагат, са прекалено десни“, обясни лидерът на ПП.
Той очаква ПП и ДБ да имат много ясни обединени политики по ключовите въпроси – ВСС, съдебна реформа и бюджет.
