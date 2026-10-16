Костадинов предлага нов курс за сигурността. Български оръжия и активен неутралитет

Кандидатът за президент и лидер на „Възраждане“ Костадин Костадинов представи своята позиция за сигурността на България на фона на войната между Русия и Украйна и зачестилите инциденти в Черно море. Той заяви, че като държавен глава ще настоява страната да обяви активен неутралитет във военния конфликт и да постави защитата на националните си интереси на първо място. В интервю за бТВ Костадинов очерта и конкретни приоритети за модернизацията на Българската армия, сред които изграждането на собствена система за защита от дронове и развитието на българската отбранителна промишленост.

Ще настоявам за активен неутралитет

„Ако аз съм президент, ще настоявам за обявяване на активен неутралитет в конфликта между Русия и Украйна“, заяви Костадинов.

Той обясни какво разбира под подобна външнополитическа позиция и защо смята, че тя е необходима за България. „Това означава не подкрепяш никого“, посочи лидерът на „Възраждане“, като разграничи активния неутралитет от други форми на неутрална политика.

Според него страната ни не може едновременно да участва в снабдяването на една от воюващите държави с оръжие и да твърди, че стои извън конфликта. „Когато един военен конфликт гори през една държава от твоята и ти даваш оръжия на едната страна и то за милиарди, ти си активно въвлечен в конфликта“, заяви Костадинов.

Той постави въпроса защо България продължава да подкрепя военно Украйна, след като според него това създава допълнителни рискове за националната сигурност. „България избра да застане на страната на Украйна. Нашата страна изнася огромни количества оръжия за украинската страна“, подчерта той.

Костадинов твърди, че България е най-големият доставчик на артилерийски боеприпаси за Украйна и че 90% от използваните от украинската артилерия снаряди са български. Тези количества не са независимо потвърдени в интервюто.

Иска доказателства за атаките в Черно море

Кандидатът за президент коментира и нападенията срещу търговски кораби, които повишиха напрежението в Черноморския регион.

Той призова да не се прибързва с категорични заключения за извършителите, преди да бъдат изследвани откритите доказателства. „Може да е провокация от страна на Украйна, но може и да е руска атака - това са двата сценария. За да разберем, трябва да видим какви са останките от дроновете“, заяви Костадинов.

Възможността за украинска провокация е предположение на политика, а не установен факт.

Лидерът на „Възраждане“ изрази скептицизъм и към предложението за мораториум върху атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. „Да забраним на двете държави да водят война помежду си. Звучи абсурдно“, коментира той.

Според Костадинов проблемът е, че България вече е обвързала сигурността си с развитието на конфликта. „Когато подпалиш къщата на съседа си, не трябва да се чудиш, че после огънят обхваща твоята собственост“, заяви той, като използва сравнението, за да обясни опасенията си от последиците на войната.

България има нужда от собствена защита срещу дронове

Костадинов постави особен акцент върху необходимостта от модернизиране на отбранителните способности на страната. Повод стана решението за закупуването на пет системи за противовъздушна отбрана от Германия, срещу което „Възраждане“ гласува в парламента.

Лидерът на партията уточни, че не оспорва необходимостта от подобно въоръжение, но смята, че непосредствените рискове изискват други приоритети. „В момента на България е нужна антидрон система. Тези зенитно-ракетни комплекси безспорно Българската армия има нужда от тях, но в момента темата е защитата от дронове“, заяви той.

Костадинов посочи, че доставката на новото оборудване ще стане най-рано след три години и изрази опасение, че технологиите могат да бъдат изпреварени от развитието на съвременните заплахи.

Затова „Възраждане“ настоява България да развива собствено производство на оборудване и въоръжение за защита от безпилотни летателни апарати. „Ние зависим изключително много от доставчиците на мунициите и на оборудването за тези зенитно-ракетни комплекси. Затова всяка една държава се старае да си произвежда сама оръжието“, обясни Костадинов.

Според него страната трябва да насочи повече усилия към технологии, които отговарят на актуалните заплахи, вместо да разчита предимно на дългосрочни доставки от чужбина.

Предупреди и за икономическите последици

Кандидатът за президент обърна внимание, че последиците от войната не се изчерпват с военните рискове. Според него напрежението в Черно море вече нанася икономически щети на България.

Костадинов заяви, че резервациите за следващия туристически сезон към момента са нулеви, но не представи конкретни данни в подкрепа на това твърдение. „Когато подкрепяме Украйна по този начин, ние сме вътре в този конфликт. Следователно трябва да сме готови да понесем жертвите, защото в случая това е косвен удар срещу нас“, заяви той.

Според лидера на „Възраждане“ войната може да приключи по два начина - чрез капитулация или чрез мирни преговори.

Костадинов подчерта, че настояването му за неутралитет не означава „снишаване пред Русия“, а избор на самостоятелна позиция, която според него би ограничила рисковете за България.