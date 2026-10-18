Кирил Вълчев с елегантен отговор на Кандев. Не сме на турнир по канадска борба

„Ние участваме в предизборна кампания за идеи, за работата на вицепрезидента, а не в турнир по канадска борба.“ С тези думи кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, който участва в президентската надпревара заедно с Илияна Йотова, коментира пред БНТ срещата си със своя опонент Георги Кандев.

Вълчев използва случая, за да постави акцент върху необходимостта от съдържателен политически дебат и разговор за бъдещето на президентската институция. Той потвърди готовността си да участва в телевизионен дебат, като подчерта, че решението дали изобщо ще има втори тур принадлежи на българските избиратели.

Не сме на турнир по канадска борба

Повод за коментара стана видеозапис, разпространен в социалните мрежи от Георги Кандев. Двамата кандидати за вицепрезидент се засекли по време на предизборните си обиколки в един и същи град.

При срещата Кандев стиснал ръката на Вълчев с думите: „Здраво дръж! Ха, така!“. Вълчев от своя страна го попитал защо не е участвал в организирания от БНТ дебат между кандидатите за вицепрезидент. „Нелепо е ние да дебатираме преди Гюров и Йотова“, отговорил Кандев.

Вълчев обаче защити необходимостта кандидатите за вицепрезидент също да представят публично позициите си и да разговарят за отговорностите на институцията.

„Аз съжалявам, че г-н Кандев не използва една великолепна възможност, която даде БНТ - всички кандидати за вицепрезидент бяха поканени на дебат. Първата група трябваше да бъдем първите шест според социологическите проучвания. Г-н Кандев не дойде“, заяви той.

Кандидатът на Илияна Йотова обясни защо не приема подобни срещи да се превръщат в демонстрации на физическо надмощие.

„Взимам повод от ръкостискането му вчера - ние участваме в предизборна кампания за идеи, за работата на вицепрезидента, а не в турнир по канадска борба. Имам чувството, че г-н Кандев така се чувства“, коментира Вълчев.

Илияна Йотова е готова за президентски дебат

В интервюто стана ясно и че Илияна Йотова е потвърдила готовността си да участва в дебат по БНТ между двата тура на президентските избори, ако се стигне до балотаж.

От своя страна Кирил Вълчев също заяви, че не се притеснява от публичен разговор със своя бъдещ опонент. „Аз съм готов, който и да е той“, категоричен беше кандидатът за вицепрезидент.

Същевременно той отказа предварително да приема балотажа за неизбежен. „Аз бих искал да няма втори тур. Кой ще бъде на втори тур, ако има - ще реши българският народ, а не ние“, подчерта Вълчев.

Първият тур на президентските избори е насрочен за 25 октомври. Илияна Йотова и Кирил Вълчев участват в надпреварата като кандидатпрезидентска двойка, издигната от инициативен комитет, а техните основни послания са свързани с диалога между институциите, националното съгласие и отговорността към българските граждани.