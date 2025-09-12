Кирил Добрев извади тънките сметки на опозицията

Лошото е, че боят в Русе, след който имахме четирима младежи в ареста, от които трима вече са на свобода, и един полицай, който бере душа, се използва за политически цели, т.е. за подгряване на обществото за внесения днес вот на недоверие.

Това каза в „Лице в лице“ по бТВ заместник-председателят на ПГ на „БСП – Обединена левица“ Кирил Добрев.

„Това, което е безспорно, от записа, който гледахме, е една кола в малките часове на нощта, която се движи с голяма скорост в междублоково пространство. В нея има четирима младежи, взели автомобила на свой родител и смятат, че са безсмъртни“, подчерта той.

„Преди две седмици подобни млади хора влязоха в автобус и убиха лекар.

Преди един месец пък в Разград по същия начин такава кола се заби в кафене и загинаха трима души“, припомня депутатът.

