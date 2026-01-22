Доц. Борислав Цеков за Съвета за мир: Участието ни отговаря на държавния интерес

Конституционалистът и съсобственик на "Галъп" доц. д-р Борислав Цеков коментира участието на България към Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според него присъединяването отговаря на държавния интерес.

"Това, което се случи вчера – президентът да съобщава, че е отказал предложението на Тръмп за участие в Съвета за мир, не отговаря на истината и излага България пред американската администрация", заяви доц. Борислав Цеков в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите му участието на страната ни в инициативата е в рамките на установените институционални процедури и отговаря на държавния интерес. Той подчерта, че държавният глава, особено когато е в оставка, не би трябвало да взема еднолични решения без съгласуване с останалите власти. Според него това създава външнополитически рискове.

Доц. Цеков защити решението на Министерския съвет да подпише споразумението. Той обясни, че от процедурна гледна точка то е напълно законосъобразно. „Предстои договорът да бъде ратифициран от Народното събрание. Именно там следва да се води същинският дебат за съдържанието му. Надявам се тази полемика да бъде държавническа, а не предизборна кампания”, посочи той.

Преподавателят по конституционно право коментира и липсата на своевременно официално съобщение от страна на Министерския съвет за взетото решение. Той определи това като комуникационен въпрос в извънредна политическа ситуация. Според него правителството е реагирало бързо и адекватно на развиващия се международен процес.

По повод критиките, че България е сред малкото държави от Европейския съюз, подписали споразумението, доц. Цеков заяви, че подобни оценки са силно повлияни от вътрешнополитическото напрежение. „По-важното е, че България беше част от инициатива на САЩ и че българският министър-председател участва в платформа за нов международен диалог. Германия и Франция имат своята полемика с президента Тръмп, но България няма такава, доколкото ми е известно. Към момента няма официално приета обща европейска позиция по този въпрос”, подчерта той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com