Делян Добрев: Постигна се компромис между работодатели, синдикати и правителство

Ремонтът на бюджета не е за сметка на социалните придобивки. В това увери Делян Добрев.

"В новия бюджет отговаряме на очакванията както на бизнеса, така и на протестиращите. Четирите основни искания на протеста са изпълнени. Няма увеличение на данък "Дивидент", няма увеличение на осигуровките, няма СУБТО, преосмислен е размера на максималния осигурителен доход.

Автоматизмът в определяне на заплатите в някои сектори, обвързани със средната работна заплата, отпада. Остава единствено за учителите и за съдебната власт.

Има общо увеличение на заплатите в бюджетния сектор с десет процента. За някои категории служители ще бъде повече, за други – по-малко.

Отпадането на увеличението на данъците и осигуровките е за сметка основно на по-малко капиталови разходи. Прави се крачка в посока съкращаване на празните щатове в държавната администрация. 5500 от тях са трайно незаетите. Постигна се компромис между работодатели, синдикати и правителство за това да бъдат съкратени поетапно в рамките на следващите три години.

Празните щатове се използват от администрацията единствено за раздаване на бонуси. Заплатите в бюджетния сектор вече са достатъчно високи, за да не се налага с такива бонуси да се увеличава възнаграждението".

В последните 4-5 години се залита в посока на краен популизъм, обясни още Добрев пред БНР.

"Искаме да вдигаме заплатите, да имаме много средства за капиталови разходи, искаме всичко наведнъж, а то не може. Наложи се в предния вариант на бюджета да бъде предложено вдигане на дивиденти, на осигуровки, на минималния осигурителен праг, за да се задоволи апетита на политиците да харчат повече, за да се харесат повече на своите избиратели.

Нашият бюджет е по-скоро този. В предходния имаше с 20 % повече разходи за Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Това със сигурност не беше бюджетът на ГЕРБ. Беше бюджет на подкрепящото мнозинство, което е от четири партии.

Може би подценихме ситуацията. Добре, че се събуди гражданското общество, особено младите, които казаха "Не" на промяна на данъчно-осигурителната система".

Делян Добрев обясни в предаването "Неделя 150", че бюджетният дефицит остава три процента за 2026 година.

Той коментира и готвения от ПП-ДБ вот на недоверие заради икономическата политика на правителството.

"Вотът за икономическа политика идва в момент, в който държавата има едни от най-добрите показатели в ЕС. Ние сме в Топ 5 по икономически растеж. Държавата ни е приета в еврозоната и преминаването към еврото върви съвсем гладко".

Ако не се приеме този бюджет в рамките на месец декември, трябва да има Удължителен закон за държавния бюджет, напомни той.

"Това е резервен вариант. Аз бих искал да е авариен вариант, защото имаме достатъчно време да приемем този бюджет.

Предупредих всички колеги от бюджетната комисия още в петък, че ако бъде внесен до края на деня в понеделник, ще насроча извънредно заседание за гледането му във вторник, десет часа сутринта. Нямаше коментари в обратна посока. Никой не каза: "Не сме съгласни, искаме да е някой друг ден".

Имаме цел ден да разгледаме трите бюджета.

За този бюджет в Тристранката има такъв синхрон, какъвто не е имало досега. Надявам се мнозинството в парламента да го приеме, без да предлага изменения в него".

Ако няма деструктивни действия в парламента, има достатъчно време да бъде приет преди Коледа, убеден е депутатът.

Добрев коментира и казуса "Лукойл".

"Смятам, че държавата не трябва да придобива собствеността върху "Лукойл Нефтохим". Особеният управител гарантира, че няма да има парични потоци към Москва. На този етап това е напълно достатъчно".

Той отбеляза, че много хора са спекулирали, че цените на горивата ще скочат, защото правителството не може да се справи, но това не се е случило.

