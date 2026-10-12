България с троен технологичен ход пред Брюксел

Всички основни електронни услуги за гражданите и бизнеса да бъдат достъпни през едно приложение, вместо хората да се лутат между различни сайтове и платформи. Това е една от големите цели на България, представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен.

На срещата им в София бяха обсъдени и новите възможности за българските компании в космическата индустрия, развитието на изкуствения интелект и европейското финансиране за високотехнологичния бизнес. Двамата очертаха конкретни приоритети, чрез които България може да засили позициите си в европейската технологична икономика.

Държавните услуги в едно приложение

Една от най-важните теми в разговора беше промяната в начина, по който гражданите и предприятията общуват с администрацията.

Иван Василев представи напредъка по разработването на дигиталния портфейл и плановете за обединяване на електронните административни услуги на едно място. Целта е хората да могат да извършват необходимите действия бързо и удобно, без да използват множество различни приложения.

„Работим активно и напредваме по темата за дигиталния портфейл и цифровизацията на публичните услуги. Да са бързи и удобни за гражданите и бизнеса. Целта е да ги обединим в едно приложение, а не да са в различни. Да направим необходимото достъпът до електронни услуги да е възможно най-лесен“, заяви министърът.

Това е част от по-широката европейска политика за изграждане на цифрова инфраструктура, която да улеснява не само гражданите, но и компаниите, работещи в различни държави от ЕС.

Хена Виркунен, която отговаря в Европейската комисия за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, подчерта значението на тази промяна. Според нея европейските предприятия трябва да имат възможност да извършват дейностите си изцяло цифрово, без ненужни административни затруднения.

„ЕС трябва да бъде водещ в начина, по който общува с гражданите. Когато услугите функционират безпроблемно, това изгражда доверие“, посочи Иван Василев.

Министърът представи и българската платформа SIGMA, насочена към повишаване на прозрачността на обществените поръчки чрез цифрови инструменти.

Българските компании с нови възможности в Космоса

Сред най-интересните теми на срещата беше развитието на българската космическа индустрия.

Иван Василев представи постигнатото до момента и инициативите на министерството за подкрепа на компаниите, които разработват космически технологии, оборудване и иновативни решения.

Той открои като следваща важна стъпка в партньорството на страната ни с Европейската космическа агенция постигането на асоциирано членство.

Подобно развитие би отворило допълнителни възможности за участие на български предприятия и научни организации в международни технологични проекти, изследователски програми и съвместни разработки.

Министърът даде примери и за успешни български бързоразвиващи се компании, които вече доказват потенциала на страната в иновативните индустрии.

Двамата с Виркунен подчертаха, че ускоряването на инвестициите в космическия сектор е важно за технологичната конкурентоспособност на Европа.

Разговорът обхвана и развитието на стартиращите предприятия, възможностите за достъп до капитал, регулаторната среда и подкрепата за малките и средните фирми.

AI фабриката BRAIN++ превръща София в технологичен център

Особено внимание беше отделено на българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, която се изгражда в София тех парк.

Проектът е сред значимите инициативи за развитието на високопроизводителните изчисления и изкуствения интелект у нас. Той трябва да предостави нови възможности за технологични компании, стартиращи предприятия, учени и предприемачи.

Със своята изчислителна инфраструктура фабриката ще подпомага разработването, обучението и използването на модели с изкуствен интелект, включително в сфери, в които са необходими значителни технологични ресурси.

BRAIN++ е част от европейските усилия за изграждане на мрежа от AI фабрики, която да осигури на европейския бизнес и научните организации достъп до необходимите мощности и експертиза.

Иван Василев и Хена Виркунен обсъдиха и начините малките и средните предприятия да използват по-активно изкуствения интелект в ежедневната си работа, производството и разработването на нови продукти.

Сред останалите теми бяха цифровата свързаност, развитието на дигиталните умения и създаването на по-добри условия за внедряване на иновации.

Европейски пари за технологии и по-силна киберзащита

Важна част от срещата беше посветена на бъдещото европейско финансиране.

Министър Василев и заместник-председателят на Европейската комисия обсъдиха следващата многогодишна финансова рамка на ЕС и необходимостта от достатъчно средства за научни изследвания, развойна дейност и повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия.

Българската страна постави акцент върху инвестициите по европейските програми за цифровизация, които могат да подпомогнат както бизнеса, така и публичната администрация.

Особено значение беше отделено на киберсигурността. Двамата разгледаха изпълнението на Националната стратегия и необходимостта от засилване на защитата срещу кибератаки и други цифрови заплахи.

Обсъден беше и европейският Законодателен акт за изкуствения интелект, известен като AI Act. Василев и Виркунен обърнаха внимание на международните разговори от последните седмици, посветени на безопасността на новите технологии.

Според обсъдените позиции сътрудничеството между държавите е от съществено значение, за да се използват възможностите на изкуствения интелект, без да се пренебрегват въпросите за сигурността.

Разговорът завърши с акцент върху укрепването на европейския технологичен суверенитет, подкрепата за високотехнологичните компании и конкурентоспособността на икономиката.

Българските лаборатории на бъдещето

След срещата в министерството заместник-председателят на Европейската комисия посети новия Национален STEM център в София тех парк.

Виркунен разгледа модерните лаборатории по природни науки, зелени технологии, 3D моделиране, роботика, математика и информатика, както и специализираните пространства за обучение и работа с изкуствен интелект.

Посещението даде възможност да бъдат представени новите условия за подготовка на млади хора в области, които ще имат все по-голямо значение за европейската икономика.

След това Хена Виркунен и заместник-министър Мира Йосифова проведоха среща с представители на водещи български технологични компании и организации от сектора.

В разговорите в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация участва и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Срещата между Иван Василев и Хена Виркунен очерта няколко конкретни направления за бъдещата работа - по-достъпни държавни услуги, повече възможности за иновативните български фирми, развитие на космическата индустрия и изкуствения интелект, както и по-сигурна цифрова среда за гражданите и бизнеса.