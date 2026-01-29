Абсурдът „служебна власт“. Спорът за премиера показва дефекти

Спорът за това кой трябва да бъде служебен министър-председател прерасна в остър сблъсък за отговорността за управлението и честността на изборите. Според политическия анализатор Кристиян Шкварек (на кадъра горе) сегашната конституционна рамка е довела страната до абсурдна ситуация, в която никой не признава, че управлява държавата и никой не носи политическа вина.

„Домовата книга“ и бягството от отговорност

По думите на Шкварек пред Нова телевизия Конституцията, приета по време на т.нар. сглобка, е създала модел, при който президентът твърди, че не носи отговорност, защото му е дадена „домова книга“, а партиите се дистанцират, защото служебният премиер формално се назначава от държавния глава. В резултат служебният министър-председател се оказва фигура без партийна и политическа отговорност, а обществото няма кого да „накаже“ на изборите, ако вотът е организиран зле.

Да има ли изобщо служебен кабинет

Шкварек предлага радикално решение - след изборите да бъде премахната както „домовата книга“, така и самата опция за служебен кабинет. Според него изборите трябва да се организират от редовно правителство, за да е ясно кой носи вината при провал.

Журналистът Владимир Йончев не споделя тази теза напълно. Той смята, че институцията на служебния кабинет трябва да остане, но „домовата книга“ да бъде премахната, за да не се размива отговорността.

Гюров, Радев и рискът за ПП

Йончев предупреждава, че назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер би било тежко политическо обвързване на „Продължаваме промяната“ с Румен Радев. Според него „никой не си прави илюзии, че Илияна Йотова действа независимо от Радев“, а подобен ход може да удари резултата на ПП на изборите.

Главчев под въпрос

Бившият евродепутат Петър Витанов поставя въпроса по-прагматично - дали Димитър Главчев или Андрей Гюров са в състояние да организират честни избори. По думите му Главчев вече е имал шанс като служебен премиер и не е успял да проведе вот без съмнения.

Шкварек е още по-остър, като определя като „скандално“ евентуално ново съгласие на Главчев да поеме поста, след като решението на Конституционния съд го сочи като единствения служебен премиер, организирал избори, за които е доказано, че са нечестни.

Радев - надежда или риск

Според Йончев стилистиката на Румен Радев, след като се появи отново на политическата сцена, е да подчертава колко „трудно“ е управлението, което според журналиста не изглежда като поведение на уверен водач.

Витанов обаче вижда друго – че обществените надежди вече се насочват към Радев, който говори за липсата на справедливост във вътрешната политика. По думите му бившият президент ще търси подкрепа и отляво, и отдясно, залагайки на сътрудничество с формации, които са се противопоставяли на статуквото.

