Земетресение в Черно море!

Земетресение у нас е регистрирано тази нощ.

По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 13 април, в 00:53 ч., е регистрирано земетресение с магнитуд 2.7 в района на Черно море.

Епицентърът е на 100 км от град Шабла, на 140 км от град Варна, на 150 км от град Добрич и на 520 км от град София.

Още едно земетресение, този път с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер, е регистрирано тази сутрин в Средиземно море в района на Анталия, Южна Турция, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позовава на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е бил засечен в 8:48 ч. местно (и българско) време, а епицентърът е бил в морето край брега на град Демре, окръг Анталия, предава БТА.

Според данните на АФАД дълбочината на огнището е била малко над 16 км, а епицентърът е бил на около 55 км от Демре.

