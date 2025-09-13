Здрав бой посред нощ на летище "Васил Левски"!

Голям цирк на софийското летище.

Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа тази тощ на Терминал 1 на летище „Васил Левски“ – София. Това съобщи БТА, позовавайки се на информация от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Около 4:00 ч. тази нощ на Терминал 1 е имало физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи. Първо е започнала като словесна разправа, след което единият удря другия зад ухото с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

