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Започна се! Въведоха режим на тока в няколко области

От: Редакция -
Започна се! Въведоха режим на тока в няколко области
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Министърът на енергетика Александър Николов е въвел ограничителен режим за електроснабдяването на някои населени места в областите Софийска, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Пловдив и Кърджали.

Заради валежи и снегонавявания, паднали дървета и трудна проходимост на пътната мрежа, в съответните области няма ток, съобщи бТВ.

Поради усложнената зимна обстановка и настъпилите аварии в електроразпределителната мрежа от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД са изпратили мотивирани предложения да се вземат мерки.

Ето списък на населените места с въведен ограничителен режим:

1. Софийска област

Община Самоков – с. Бели Искър

2. Област Кюстендил

Община Кочериново – селата Фролош и Цървище

3. Област Благоевград

Община Сандански – селата Голешово, Долене, Кашина, Кърланово, Лехово, Любовище, Ново Ходжово, Пиперица, Рожен, Сугарево, Яново

4. Област Смолян

Села в община Смолян –Букаците, Гудевица, Люлка, Сивино, Черешово, Чокманово, Виево, Кутела, Киселичево, Габрица, Полковник Серафимово, Фатово, Мугла, Гела, Стикъл, Стойките

Село в община Девин – Гьоврен

Села в община Чепеларе – Богутево, Дряновец, Зорница, Лилеково, Острица, Хвойна

Села в община Златоград – Ерма река, Цацаровци

Села в община Баните – Гълъбово, Баните, Дрянка, Две тополи, Загражден, Планинско, Рибен дол

5. Област Пловдив 

Селата Белица, Борово, Нареченски бани, Югово.

6. Област Кърджали

Села в община Ардино – Башево, Горно Прахово, Долно Прахово, Млечино, Чернигово, Букова поляна, Буково, Върли дол, Галище, Еньовче, Оградна, Уручевци

Села в община Черноочене – Свободиново, Стражница

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