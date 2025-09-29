Взеха ключово решение за водата в наш голям град

Правителството съобщи много важна новина, свързана с безводието у нас.

Догодина не трябва да има режим в Плевен, това е нашата отговорност, залагаме авторитета на правителството за това, че този въпрос трябва да бъде решен, каза премиерът Росен Желязков пред журналисти, след като участва в извънредното заседание на Областния кризисен щаб в Плевен. На заседанието присъстваха още вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Много е важно да се координираме с местната власт, с кмета, с ВиК холдинга. Виждате, че проблемът с водите е разпокъсан между много институции – Министерството на земеделието и храните (МЗХ), на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на околната среда и водите (МОСВ), каза Желязков, цитиран от БТА.

"Ние воюваме с природата, но първо трябва да отвоюваме безхаберието на институциите от последните години и да покажат, че те могат да работят. Защо иначе трябва да има редовно правителство? Да оставим природата да ни решава всички проблеми – и социални и политически. Ние трябва да използваме намалелия ресурс по най-добрия начин", отбеляза Росен Желязков.

По повод проверката преди да дойде на заседанието, премиерът обясни, че са били проверени всички бързи мерки, които са били взети за оросяване на водоносния хоризонт. Вода тече на места, където не е текла вода, защото са били рехабилитирани канали, разчистени са дерета, защото са направени неща, които не са били правени, обясни той.

Удвоени са водните количества, добивани от групата шахтови кладенци „Долна Митрополия“ в резултат на спешните мерки, предприети от държавата за решаване на водната криза в област Плевен. Само преди около месец количествата добивана вода са били 120 литра в секунда, а в момента са вече 240 литра в секунда. Това е било съобщено на премиера при посещението му в Плевен, преди да се включи в работата на Кризисния щаб, съобщиха от правителствената пресслужба.

В експлоатация беше пуснат рехабилитираният „Ясенски канал“, който водовзема от река „Дъбнишка бара“. С него бяха подпомогнати шахтовите кладенци на Долна Митрополия с 200 литра в секунда. Едновременно с това в предишните няколко дни в сервитута на „Ясенския канал“ беше изграден още един тръбопровод, благодарение на който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 литра в секунда.

На място за свършеното до момента на премиера докладваха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева, изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ Ирена Георгиева и Атанас Бояджиев, член на Управителния съвет на холдинга.

