Взеха ключово решение за водата в наш голям град
Какво обеща премиерът Желязков
Следете всички новини, анализи и коментари за Водата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво обеща премиерът Желязков
Който ме харесва - харесва!
Патриах Евтимий целунал земята
В пристанищния град Чанаккале
И тя получава уникални свойства
Мистерията е пълна засега
Цветът на водата е смразяващ
Какви аномалии е имало днес
Продължава изследването за замърсяване
Какво съобщиха от правителсвената служба
Приеха на първо четене в комисия законопроект
София. „Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. Това съобщиха от пресцентъра на компанията. Причината е рекон...