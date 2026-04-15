Взеха изненадващо решение за наша магистрала

Свързано е с ограничение на скоростта

15 апр 26 | 16:57
Предупреждение за шофьорите по основна магистрала у нас.

Скоростта на движение в участъка от 67-и до 80-и км на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч. поради неравности, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка, която не е ремонтирана повече от десет години. По трасето са монтирани пътни знаци и табели, сигнализиращи шофьорите за неравностите и необходимостта да ограничат скоростта.

Предстоят частични ремонтни дейности в участъка по програмата за текущо поддържане, като в момента се подготвят нужните документи за възлагане на работите, пише nova.bg.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Автор Стандарт Новини
Още от Общество
Валентин Любенов
преди 1 час

Къде е голямият "строител" и "инспектиращ" Боко Тиквов? Еееееех,да си го изберем за пожизнен премиер,без право на замяна,че да започне да бръмчи с "жичката", ще настане един живот,че само си викам даноооооооооо! Като ще се ширнат едни магистрали,едни спортни зали,едни пътища и улици........ Като ще се отворят едни шкафчета,като се за разнасят едни чанти и чували...... Ама,нали ще си имаме пътища!

