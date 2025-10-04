Времето с поредни номера. Новият циклон

Спират ли потопите? Кога идва новият циклон и какво ще ни донесе той? Отговор на тези въпроси даде meteobalkans, публикувайки прогнозата си за 5 октомври, неделя.

През нощта срещу неделя над почти цялата страна времето ще бъде с разкъсана облачност. Ще духа слаб западен вятър. Минималните градуси ще бъдат между 3° и 5°C, по морето – малко по-високи, до 8–9°C. По-ниски стойности се очакват в планинските райони на Югозападна, Дунавската равнина и крайните североизточни райони – около 1–3°C. Ще има условия и за слани!

През деня в неделя над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Към края на деня от югозапад облачността ще се увеличи и през нощта срещу понеделник ще започнат валежи от дъжд, свързани с очаквания нов циклон!

Дневните температури в цялата страна ще са около 18-21°C.

Времето в София

През нощта срещу неделя времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. Ще има условия за слани!

Минималните температури ще бъдат между 2°С до 3°C. До обяд времето ще е с разкъсана облачност. След обяд облачността ще се увеличава. Дневните температури ще са между 14°-15°C.

Времето в планините

Времето ще е с разкъсана облачност. Привечер над крайните западни и северозападни райони ще започнат валежи от дъжд. Валежите през следващите 72 часа ще са значителни, ще има и валежи от сняг и под 900 метра! Ще духа слаб до умерен югозападен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 3°.

Времето по Черноморието

Времето ще е с разкъсана облачност. През деня и със повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 18° и 19°С. Температурата на морската вода е между 17 и 20°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Времето на Балканите

През следващите 72 часа, синоптичната обстановка на Балканите ще се усложнява, очакваме значителни валежи и преминаването на дълбок средиземноморски циклон.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, meteobalkans

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com