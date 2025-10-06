Важно от НОИ за превалутиране на пенсиите

НОИ съобщава за важна информация, засягаща пенсионерите.

От 1 януари 2026 г. всички пенсии, социални помощи и добавки ще се изплащат в евро. Националният осигурителен институт (НОИ) гарантира, че при превалутирането реалната стойност на парите няма да се промени. Пенсионерите ще продължат да получават своите обезщетения по текущите си права, но вече в новата валута.

При извършване на превалутирането официалният валутен курс не се съкращава, като се прилага пълният цифров размер на фиксирания курс, изразен в шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая.

За обезщетенията, пенсиите и добавките към тях в интерес на гражданите е предвидено закръгляването след превалутирането да се прави по изключение по по-благоприятен начин. Когато третият знак след десетичната запетая на сумата в евро е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая ще се увеличава с една единица.

При получавани повече от една пенсия или пенсия и добавка/добавки към нея, размерът на всяка една от пенсиите и/или добавките се превалутира поотделно, след което получените стойности в евро се сумират и се получава общата месечна сума за изплащане на лицето в евро.



