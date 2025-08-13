В София пръскат срещу комари и кърлежи

Столичната община започна тази седмица втората планова вълна от обработки срещу комари и кърлежи за годината

Това съобщават от пресцентъра на ведомството. Дейностите са част от утвърдения годишен график за дезинсекция и ще се провеждат в обществени тревни площи, междублокови пространства и по протежението на улици и булеварди в целия град. Предстои да бъде обявен и графикът за повторната обработка на общинските паркове и градини, който ще започне веднага след приключване на работата в кварталите, допълниха от общинската администрация.

ВИЖ ОЩЕ: Проф. Кантарджиев с предупреждение! Какво ни чака наесен

Кога се пръска?

От Столичната община обясниха, че обработките се извършват при благоприятни метеорологични условия, като за кърлежите е важно тревните площи да са ниско окосени за максимална ефективност. Дейностите се провеждат по различно време, за да се гарантира максимална ефективност и минимално въздействие върху гражданите.

Обработките срещу кърлежи се правят рано сутрин, до 10:00 часа, докато тези срещу комарите се извършват късно вечер, след 20:00 часа, уточниха от Общината.

Обозначават терените

Терените, подлежащи на третиране, са предварително обозначени от изпълнителите със специални табели, съдържащи информация за вида на обработката, използвания препарат, карантинния период, както и името на фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Контролът от общината

При получени сигнали за наличие на кърлежи, гризачи или бълхи на общински терени, районните администрации ще маркират рисковите места и ще възлагат допълнителни обработки на изпълнителя. Качеството на извършените дейности се контролира от експерти на Столичната регионална здравна инспекция (РЗИ).

Графиците за обработка срещу комари и кърлежи са публикувани в сайта на Столична община.

Тази година от Общината започнаха по-рано да пръскат срещу кърлежи, комари и гризачи на обществените тревни площи, в кварталите, гробищните паркове, по линиите на градския транспорт и край водоемите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com