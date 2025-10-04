Уволниха водещата на Спорт тото

Водещата на предаването на Българския спортен тотализатор „Спорт тото“, което се излъчва в четвъртък и неделя по БНТ, Марина Кискинова, е била уволнена.

На мястото на Кискинова има нова водеща – актрисата София Маринкова, позната от сериалите „Пътят на честта“ и „Ол инклузив”.

В края на март министърът на спорта Иван Пешев уволни цялото ръководство на Спортния тотализатор.

Тогава избухна голям скандал.

Причината бе гафът в играта 5 от 35 от тираж 24-и, при който беше изтеглено числото 41.

