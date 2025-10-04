Започва разследване за трагедията на Елените

Окръжната прокуратура в Бургас е започнала три отделни досъдебни производства във връзка с трагичните инциденти,

довели до смъртта на трима души във вилно селище Елените. Разследванията целят да изяснят всички причини и обстоятелства, довели до фаталните случаи, както и фактите, свързани с бедствието в района. Това съобщиха за Флагман.бг от пресцентъра на прокуратурата в морския град.

Паралелно с това Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма и Министерството на околната среда и водите започнаха проверки на всички разрешения за строителство във вилното селище. Повод за действията е подозрението, че презастрояването в района на сухото дере е основен фактор за мащаба на наводнението, което сполетя Елените.

Проверките вече са в ход, но все още не е ясно кога ще бъдат обявени резултатите. Припомняме, че бедствието в Елените отне живота на трима души - един местен жител, багериста Цанко Иванов, участвал в разчистването на терена, и служителя на „Гранична полиция“ Стефан Иванов.

