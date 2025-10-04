Драма. Мария Бакалова спаси майка си от потопа

Майката на наша холивудска звезда се изповяда за кошмара от потопа, залял Южното Черноморие.

"Не ни е лесно на всички от кв. "Меден рудник". Нещата сега са по-добре от сутринта (вчера - б.а.), ние излизахме с мъжа ми и разбира се, че ми е притеснено. Но утре ще ходя при моето момиче Мария и някак си ще се спасим от бурята."

Това каза пред "България Днес" майката на холивудската ни гордост Мария Бакалова - Румяна, за водния ад, който се стовари в Бургас и околността.

По думите на майката на Бакалова за щастие обстановката започва лека-полека да се нормализира и обясни: "То когато няма вода - няма и ревем, сега като има, пак ревем. Но не е лесно, да знаете."

Сутринта най-тежко беше положението в бургаския кв. "Меден рудник", който бе откъснат от останалата част на града. Основната пътна артерия за излизане от квартала, бул. "Захари Стоянов", бе под вода, образувайки огромно езеро. Хиляди пътуващи за работа бяха заклещени в километрични задръствания от 5 часа сутринта.

"Страшно е! Непрекъснато се информирам какво се случва в Бургас, защото съм в Пловдив и ще имам концерти. Гледам, че властите апелират към гражданите да ограничат придвижването си, да избягват подлези и рискови участъци и да не предприемат преминаване с автомобил през залети улици. Дано се оправят нещата", сподели ни и друг бургазлия - "бащата" на "Тоника" СВ - Стефан Диомов.

