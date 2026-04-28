Учен хвърли бомба за смъртта на Христо Ботев

Изследователят Иван Тренев преобърна с един замах вчера досегашните версии за смъртта на Христо Ботев.

В навечерието на 150-ата годишнина от гибелта на великия българин Тренев показа документи - свидетелство на архимандрит Георги, който е записал "клетвените показания" на български свещеник, направени още преди половин век. В тях се твърди, че гениалният поет, публицист и революционер е бил прострелян в гръб от друг виден четник, революционер и възрожденец - Никола Обретенов, син на легендарната Баба Тонка. Това оборва официалния красив мит, че Ботев е бил улучен в "гордото чело" от черкезин от турската потеря.

Тази държавна легенда се създава през 30-те години основно от група наши историци под егидата на Богдан Филов, който организира и всенародните Ботеви чествания под връх Околчица. Приема се, че там е било лобното място на автора на "На прощаване". В разговори с Филов обаче самият Обретенов твърдял, че поетът е бил убит от Перо Четничето.

"Това е невъзможно, той е бил много близък приятел на Христо Ботев", категоричен е Иван Тренев.

"Никола Обретенов много е искал да оглави чета, но не е бил кадърен. Самият Левски казва през 1872 г.: "Да се закрие този комитет в Русе, защото са некадърни". Не го закриват, за съжаление. Греков, приятел на Ботев, ще напише след време: "Той, Обретенов, имаше опит с убийствата". Но документите са доказателството и тежката истина за гибелта на Христо Ботев, която обаче не е обвинение към българския народ. Българският народ не е такъв. Това са частни случаи", подчертава Тренев.

Според изследователя "Христо Ботев е убит не само защото е знаел, че цялата Врачанска околия абсолютно не е била вдигната заради Обретенов, който е трябвало да бъде войвода на Софийския революционен окръг. Ботев преминава в България, за да вземе едно скрито съкровище. И първата битка на Милин камък всъщност не е с османски части, а със сърби, преоблечени като османци.

Дотогава всички османци следят Ботев, но нищо не му правят, въпреки че той е предаден още във Влашко. Османски параход плава след "Радецки", по часове и дори по минути се пише по телеграфа къде е Ботев, какво става... Той нямаше да бъде нападнат от османската полиция, ако някой от дружината, предполагам по линия на Никола Обретенов, не е бил предал, че идват за златото. И затова сърбите се преобличат. Но те по-късно взимат златото.

Ако Христо Ботев наистина е убит на Йолковица, което е нелогично, защото, вместо да се укрият с дружината, той е спуснат долу. Това означава, че или е отвлечен от щаба си, за да отиде на 3-4 км от Крушевското кладенче, където пият вода, или трябва да сметнем, че Ботев и щабът му са пълни глупаци, което е абсурдно. Затова, ако предположим, че лобното място на Христо Ботев е на Йолковица, е станал скандал за комитета, за откраднатите пари, за оръжието, което не е дошло... И накрая е станал скандал и за златото.

С него Ботев е щял да плати за трета българска легия. Щял да се изтегли към Сърбия и после да се върне пак в България, но вече с наемна армия и щеше да има друго бъдеще България. Надделяват явно ниските инстинкти на някои от дружината и е убит в гръб от Никола Обретенов", хвърля бомбата Иван Тренев.

