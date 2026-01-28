Трус до границата ни. Къде е усетен

Земетресение с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер разлюля земята на 28 януари в 11:45 в Република Северна Македония на 39.3 км на югоизток от град Кочани, предаде Марица.

Епицентърът на труса е бил покрай границата с България и региона на Кресна, както и на 108 км от София.

Ударило е на плитка дълбочина от 15 км под земната повърхнина, сочат данните на Националния институт по Геофизика, Геодезия и География - Българска академия на науките. Няма данни за нанесени вреди.

Не се оповестява земетресението да е било усетено осезаемо у нас.

