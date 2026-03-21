Трапезата на Великден горчи отсега. Страшни цени

Наближава един от най-светлите християнски празници - Великден. Затова домакините все по-често поглеждат към традиционното меню и цените на продуктите. Сигурно е, че трапезата, дори и скромна, ще ни струва повече от миналата година.

Връзка пресен лук струва 0,70-0,80 евроцента, магданозът е 0,60 евроцента, а зелената салата е от 0,70 евроцента нагоре, репичките са по 0,75-0,85 евроцента.

Цената на краставици от Гърция е между 2 и 3 евро за килограм. Така салатата за 4-членно семейство излиза малко над 6 евро. Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси. В търговската мрежа рядко се намира българско производство, има предимно внос, тъй като намаля родното производство на агнета. Според прогнозите местното производство ще бъде поне с 4-5 евро нагоре. Килото ще е над 10 евро.

Боите за яйца - те са над 100 вида, споделят в магазините. Цените са близо 0,60-0,70 евроцента. Все още яйцата, захарта и брашното не са поскъпнали.

А цената на виното в търговската мрежа е от 3-4 евро нагоре, като може да стигне и до 20-30 евро в зависимост от качеството на напитката.

Така че само за агнешко ще трябва да дадем около 40 евро. Като прибавим към това две кори яйца, боя за тях, вино, салата, мезета, козунаци, то сметката набъбва до около 100 евро.

