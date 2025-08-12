Спасителите на нокти. Тежък проблем на морето

От сутринта, по плажа духаше силен вятър. Мелтемът се завърна. Вълнението е 4 бала, каза старши спасител.

Флагът беше червен и влизането в морето абсолютно забранено заради високите вълни. Малкото плажуващи, влизаха само до глезените и наблюдаваха от брега бунтуващото се море.

Само един ден - в неделя, флаговете по вишките на Бургаския плаж бяха зелени. Мъртвото вълнение пусна залива и ивицата бе почистена от огромното количество водорасли, довлечени до брега от двуметровите вълни. След 24 часа почивка обаче, сулганът с вълнение и подводни ями, отново се появи.

"За това кога ще се появи мъртвото вълнение вече няма правила, особено през август. Непрекъснато с колегите сме нащрек", обясни старши спасителят Петър Русев.

Предишни години, мъртвото вълнение се появяваше само около Илинден - 20 юли и 2 август, Илинден по стар стил. Заради климатичните промени обаче дебне цяло лято и понякога настъпва по два пъти на ден, коментират морските стражи.

