Социолог отправи предупреждение към Радев

Обещанията да разгради модела провокира такава електорална подкрепа за Радев. Обаче ако не се опита да свърши нещо по този въпрос, ще бъде наказан от избирателите, които поискаха от него да сложи край на политическата криза, поради което му дадоха и такъв кредит на доверие.

Такъв коментар направи в интервю за Нова нюз социологът от агенция „Тренд“ Евелина Славкова по повод изборната победа на Румен Радев на вота в неделя.

Славкова допълни, че нямат социологически данни, които да измерват рейтинга на Радев, но предвид безапелационната му победа допусна, че вероятно в момента той е най-популярният политик в страната.

„На тези избори отидоха да гласуват всякакви разнообразни хора, което приличаше на един психологически тест с мастилените петна на Роршах, т.е. всеки видя това, което искаше да види“, добави Славкова.

Според нея няма никакво съмнение, че кандидатът за министър-председател от „Прогресивна България“ ще бъде Румен Радев, както е и ясно, че няма да имаме коалиционно управление.

По думите ѝ около 800 000 са се завърнали пред урните за гласуване за изборите на 19 април, с което сме се доближи до избирателната активност от 2021-а година.

„Връщането на хората към урните винаги е добър знак. Надявам се и на други избори тази избирателна активност да бъде висока. Но винаги когато има нещо ново, мобилизацията на хората е логична“, поясни социологът от „Тренд“.

Що се отнася до вътрешните конфликти в коалицията ПП-ДБ, Евелина Славкова смята, че те вече са видими и за техните избиратели, но изрази скептицизъм, че коалицията ще се разпадне. И допълни, че драмата около Манол Пейков е показателна за сложните взаимоотношения между двете десни формации, пише novini.bg.

По адрес на БСП тя изрази надежда отпадането на социалистите от следващия парламент да им се отрази „оздравително“ и „отрезвяващо“.

„На тези избори видяхме един категоричен победител и два типа губещи – едните загубиха много от електората си, а другите загубиха още повече, като не влязоха в парламента, както се случи с БСП и ИТН. „Продължаваме Промяната“, от своя страна, успяха да увеличат подкрепата си като абсолютен брой гласове благодарение на енергията от протестите“, каза още Евелина Славкова.

