Собственикът на болница "Софиямед" д-р Михаил Тиков празнува рожден ден

Бизнесменът, собственик на фирма „Булфарма“, болниците „Софиямед“, "Пълмед", "Бургасмед", "Сердикамед", както и на други лечебни заведения в страната, д-р Михаил Тиков, днес празнува рожден ден.
По случай празника екипите на лечебните заведения от групата на „Булфарма“ и останалите му фирми му пожелават здраве и още много професионални успехи!
Празнува и управителят на „Булфарма“ ООД Надя Сефин.
Да почепрят още:
Анжело Красини, художник бижутер
Валентин Спасов, композитор и певец
Георги Стайков, актьор
Проф. д-р Даниел Вълчев, юрист и политик
Емануил Йорданов, политик
Иван Кондов, постоянен секретар на МВнР
Стефка Оникян, джаз певица
