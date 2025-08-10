Собственикът на болница "Софиямед" д-р Михаил Тиков празнува рожден ден

Бизнесменът, собственик на фирма „Булфарма“, болниците „Софиямед“, "Пълмед", "Бургасмед", "Сердикамед", както и на други лечебни заведения в страната, д-р Михаил Тиков, днес празнува рожден ден.

По случай празника екипите на лечебните заведения от групата на „Булфарма“ и останалите му фирми му пожелават здраве и още много професионални успехи!

Празнува и управителят на „Булфарма“ ООД Надя Сефин.

Да почепрят още:

Анжело Красини, художник бижутер

Валентин Спасов, композитор и певец

Георги Стайков, актьор

Проф. д-р Даниел Вълчев, юрист и политик

Емануил Йорданов, политик

Иван Кондов, постоянен секретар на МВнР

Стефка Оникян, джаз певица

